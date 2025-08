Grupa Żabka planuje przyspieszyć ekspansję i w 2025 r. uruchomić ponad 1300 nowych placówek w Polsce i w Rumunii, wobec wcześniejszych planów zakładających 1100 otwarć, podała spółka. Na koniec czerwca 2025 r. sieć liczyła 11 793 sklepy, co oznacza wzrost o niemal 11% r/r.

„Na koniec czerwca 2025 r. sieć Grupy Żabka – największa convenience w Europie – liczyła 11 793 placówki w Polsce i Rumunii, co oznacza wzrost o 10,8% względem 10 640 rok wcześniej. Tylko w drugim kwartale otworzono 368 nowych sklepów. Według założeń z IPO, potencjał rynku to blisko 19 500 sklepów w Polsce oraz około 4000 w Rumunii, co wskazuje na duże możliwości dalszej ekspansji” – podano.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience działającą na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2024 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews