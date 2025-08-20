Grupa ZUE posiada obecnie portfel zamówień o wartości ok. 1,2 mld zł, składający się z kontraktów kolejowych i miejskich na rynku polskim oraz zleceń kolejowych w Rumunii, podała spółka. Ponadto Grupa „szuka swojej szansy” również na Słowacji.

„W portfelu Grupy ZUE o wartości ok. 1,2 mld zł są obecnie kontrakty kolejowe i miejskie na rynku polskim oraz zlecenia kolejowe w Rumunii. Obecnie Grupa jest w fazie rozbudowy portfela na kolejne okresy. Aktywnie uczestniczy w przetargach na rynku krajowym i zagranicznym, pozyskując w II kwartale roku m.in. kontrakt kolejowy na rynku polskim o wartości 329 mln zł netto” – czytamy w komunikacie.

W lipcu br. spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu PKP PLK na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Gdynia Chylonia-Lębork o wartości 2,6 mld zł netto (3,2 mld zł brutto), przypomniano.

„Zgodnie z planem PKP PLK, w III i IV kwartale br. planowane jest ogłoszenie kolejnych przetargów, co stwarza perspektywy rozwoju naszego portfela zamówień. Jesteśmy przygotowani na nadchodzący okres ożywienia inwestycyjnego. Również na rynku miejskim. Posiadamy odpowiednie kompetencje, doświadczenie oraz zaplecze techniczne, aby skutecznie konkurować o nowe kontrakty. Wierzymy, że nadchodzące postępowania przetargowe umożliwią nam dalsze wzmacnianie pozycji rynkowej, zarówno w kraju, jak i za granicą. Potwierdzeniem tej strategii jest podpisana w kwietniu br. umowa z PKP PLK o wartości ok. 329 mln zł netto, a także nasza najkorzystniejsza oferta w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Gdynia Chylonia-Lębork o wartości 2,6 mld zł netto” – powiedział prezes Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.

ZUE podkreśla, że „systematycznie wdraża plan działania związany z dywersyfikacją geograficzną”, realizując projekty zarówno na rynku krajowym, jak i w Rumunii.

„Rumunia pozostaje obecnie naszym kluczowym rynkiem poza granicami kraju, jednak aktywnie poszukujemy nowych możliwości ekspansji. Istotnym elementem tej strategii jest działalność naszej niemieckiej spółki ZUE Bahnbau GmbH, która uzyskała już prekwalifikację do realizacji projektów budowy sieci trakcyjnej w Niemczech oraz znajduje się w zaawansowanym procesie prekwalifikacji w zakresie budowy nawierzchni torowej, obejmującej tory i zwrotnice. Zakończenie procedur certyfikacyjnych pozwoli nam oferować na rynku niemieckim pełen zakres prac szynowych i w konsekwencji rozwijać działalność w tamtejszym sektorze infrastrukturalnym” – dodał.

Podkreślił, że niemiecka spółka Grupy złożyła 2 oferty w Niemczech na roboty trakcyjne na łączną kwotę 1,2 mln euro. Tym samym dąży do systematycznego ograniczania zależności od koniunktury krajowego rynku budowlanego.

„Szukamy swojej szansy również na Słowacji. Złożyliśmy wspólnie z naszym słowackim partnerem najkorzystniejszą ofertę na modernizację linii tramwajowej w Bratysławie. Choć unieważniono to postępowanie przetargowe, to nadal monitorujemy ten rynek” – wskazał też prezes.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 1,22 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews