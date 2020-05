Spółki z Grupy ZUE posiadały portfel zamówień o wartości ok. 1,8 mld zł na koniec marca br., podała spółka.

„Zamówienia ZUE z tytułu działalności budowlanej stanowią największą pozycję w portfelu zamówień grupy. Na dzień 31 marca 2020 roku zakontraktowane roboty budowlano montażowe to wartość 1 796 mln zł netto zapewniające realizację prac w latach 2020-2023. W zakresie działalności projektowej wartość podpisanych umów do realizacji w latach 2020-2023 wynosi 9,8 mln zł netto. Natomiast portfel przyjętych zamówień na dostawy materiałów i urządzeń na 2020 rok wynosi 14,9 mln zł netto” – podała spółka w raporcie kwartalnym.

Według spółki, znaczna liczba składanych ofert w przetargach ze względu na rosnące koszty materiałów, robocizny i usług jest składana powyżej kosztorysów inwestorskich, co przekłada się niejednokrotnie na anulowanie postępowań przetargowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

„Do dnia publikacji sprawozdania spółka w 2020 roku pozyskała nowe kontrakty o łącznej wartości ok. 114 mln zł netto, w tym ok. 58 mln zł to kontrakty miejskie” – czytamy dalej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 996,2 mln zł w 2019 r. (wg wstępnych danych).

Źródło: ISBnews