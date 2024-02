Grupa Żywiec zanotowała jednocyfrową dynamikę spadku sprzedaży w 2023 roku, ale przychody wzrosły głównie dzięki podwyżkom cen, które były niezbędne ze względu na ogromne wzrosty kosztów działalności, poinformowała ISBnews dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Żywiec Magdalena Brzezińska. Grupa liczy na wyhamowanie w 2024 roku spadku kategorii piwa, który w 2023 roku wyniósł wolumenowo 6,9%.

„W 2023 roku, podobnie jak cała branża, zanotowaliśmy jednocyfrowy spadek sprzedaży. Nasze przychody wzrosły głównie dzięki podwyżkom cen, które były niezbędne ze względu na ogromne wzrosty kosztów działalności, które nas dotknęły” – powiedziała w rozmowie z ISBews Brzezińska.

Wskazała, że Grupa Żywiec liczy na wyhamowanie w 2024 roku spadku kategorii piwa w Polsce, która ucierpiała w ostatnich latach z powodu kumulacji negatywnych czynników.

„Wiele, oczywiście, zależy od nastrojów konsumentów i pogody, na które nie mamy wpływu. To, na co mamy wpływ i na czym będziemy się skupiać, to mocny plan na sezon wspierający nasze marki i ciekawa oferta nowości, o których wiosną będziemy mogli powiedzieć więcej. Będziemy aktywnie rozwijać segment piw bezalkoholowych, który okazał się odporny na negatywny wpływ czynników ekonomicznych” – powiedziała dyrektor.

„Kluczowe dla odbudowy potencjału branży piwnej, która przecież inwestuje co roku setki milionów złotych w całym łańcuchu wartości, jest stabilizacja otoczenia regulacyjnego, które stawia dodatkowe wyzwania, jak podwyżki akcyzy czy konieczność wdrożenia w ekspresowym tempie systemu kaucyjnego. Liczymy na otwarty dialog z decydentami w tym zakresie” – podkreśliła.

Polski rynek piwa spadł wolumenowo o kolejne 2 mln hl, czyli o 6,9% r/r, do 3 056 mln litrów w 2023 r., a wartościowo wzrósł o 7,1% r/r do 22,8 mld zł, zaś ub. rok był najgorszym dla producentów piwa w ciągu ostatnich lat. Według NielsenIQ, spadek sprzedaży piwa o 6,9% był spowodowany skumulowanym efektem negatywnych czynników: pandemii COVID-19, podwyżek akcyzy, wojny w Ukrainie i inflacji kosztów – szybujących cen energii, surowców, opakowań i logistyki czy wzrost podatku akcyzowego, które łącznie doprowadziły do wzrostu cen i spadku popytu. W 2023 roku spadła sprzedaż niemal w każdym segmencie rynku, co jest konsekwencją m.in wzrostu cen piwa średnio o 15,2% do 7,57 zł/litr. Skalę spadku rynku piwa złagodził trochę podsegment piw bezalkoholowych, który wykazał się w 2023 r. względną stabilnością na tle spadającego ryku (-0,4 mln litrów) i tym samym, po raz kolejny, udział piw bezalkoholowych w całej kategorii wzrósł do 6,5% z 6,3%.

Dyrektor Grupy Żywiec zaznaczyła też, że pomimo negatywnych trendów na rynku piwa, Grupa Żywiec zwiększyła sprzedaż i udziały rynkowe swojej strategicznej marki Żywiec, dla której był to rok wielu pozytywnych zmian w tym odświeżenia identyfikacji wizualnej i opakowań oraz rozszerzenia oferty o nowe bezalkoholowe warianty w zielonych butelkach.

„Dzięki udanemu programowi marketingowemu i sprzedażowemu marka zdobyła nowych konsumentów także wśród młodszych dorosłych. Jesteśmy również zadowoleni z efektów naszej najmłodszej nowości w portfolio czyli Warki Energy, która przyciąga do nas nowe grupy konsumentów. Wiele atrakcyjnych aktywacji czeka na fanów marki Żywiec która rozpoczęła rok od startu kolejnej, tym razem jubileuszowej 15 edycji trasy koncertowej Żywiec Męskie Granie. Cieszy nas niesłabnące zainteresowanie tym wydarzeniem. To dopiero początek nowości na ten rok. 2024 to też rok dużych wydarzeń sportowych i w tym kontekście także przygotowaliśmy ciekawe programy dla naszych konsumentów” – dodała Brzezińska.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. Dysponuje browarami w Żywcu, Warce, Leżajsku, Elblągu i Namysłowie. GPW zdecydowała o wycofaniu akcji Grupy Żywiec z obrotu od 6 kwietnia 2023 r. Spółka była notowana na warszawskiej giełdzie od 1991 r.

Źródło: ISBnews