Rada nadzorcza Grupy Azoty ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska: prezesa zarządu, członka zarządu ds. finansowych, członka zarządu ds. rozwoju i restrukturyzacji, członka zarządu Segmentu Agro i Chemia, członka zarządu Segmentu Tworzywa i Polimery, członka zarządu ds. energetyki, podała spółka.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 14 marca o godz. 12:00. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą od 18 do 19 marca br., czytamy w komunikacie.

„Rada Nadzorcza, ogłaszając postępowania kwalifikacyjne na stanowiska w zarządzie Grupy Azoty SA, podała warunki, jakie powinni spełniać kandydaci ubiegający się o stanowiska członków zarządu. Kandydaci powinni spełniać łącznie następujące warunki: posiadać obywatelstwo polskie, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać w pełni z praw publicznych, posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów, posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, spełniać wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych” – wymieniono.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews