Spółki PAK-PCE Biopaliwa i Wodór oraz PAK-PCE Stacje H2 z Grupy Polsat Plus podpisały umowę grantową z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska na realizację projektu w obszarze wodoru, podał Polsat. Obejmuje ona budowę 5 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru rozmieszczonych przy drogach sieci TEN-T oraz instalacji do produkcji zielonego wodoru o łącznej mocy 5 MW. Dofinansowanie wynosi ok. 64 mln zł.

Nowe stacje tankowania wodoru NESO umożliwią tankowanie autobusów, samochodów osobowych i ciężarówek wodorowych. Dołączą do już działających stacji zlokalizowanych w Warszawie, Gdańsku i Rybniku, a także planowanych do uruchomienia w Gdyni, Wrocławiu i Lublinie, podkreślono.

„Dofinansowanie zostało udzielone w ramach programu CEF Transport – Alternative Fuel Infrastructure Facility, który ma na celu wspieranie rozwoju infrastruktury dostaw paliw alternatywnych, przyczyniając się do dekarbonizacji transportu wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T” – czytamy w komunikacie.

Sieć stacji tankowania wodoru Grupy Polsat Plus i ZE PAK jest budowana pod marką NESO. Nazwa pochodzi od pierwszych liter „Nie Emituję Spalin, Oczyszczam”. Stacje NESO są obecnie jednymi z najnowocześniejszych stacji tankowania wodoru w Europie. Stacje są w dużym stopniu samowystarczalne energetycznie. Zainstalowane panele słoneczne o mocy 19 kW dostarczają prąd do stacji, a magazyny energii o pojemności 60 kWh mogą przechowywać jej nadwyżki.

Grupa ZE PAK prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,21 mld zł w 2020 r.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews