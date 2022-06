Rada nadzorcza Asseco Poland powołała Grzegorza Bartlera do składu zarządu, do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026 ze skutkiem od dnia 1 lipca 2022 r. Bartler będzie odpowiedzialny za Pion Telekomunikacji i Mediów.

„Grzegorz Bartler posiada ponad 20-letnie doświadczenie z zarządzaniu strategicznymi projektami IT przede wszystkim dla firm z sektora telekomunikacyjnego. Od 2018 roku pracuje w Netia jako członek zarządu, dyrektor generalny ds. technologii. Odpowiada za obszary sieci, IT i bezpieczeństwa. Od 2010 związany z Polkomtelem, jako dyrektor Departamentu Business Intelligence (w latach 2014 – 2015 tę samą funkcję pełnił również w spółce Cyfrowy Polsat), dbając o to, aby rozwiązania informatyczne skutecznie wspierały realizację strategii organizacji i osiąganie celów biznesowych. W tym okresie skonsolidował obszar Business Intelligence dla Polkomtela i Cyfrowego Polsatu, realizował projekty regulacyjne (MSSF 15, RODO) i transformacyjne Grupy Cyfrowy Polsat” – czytamy w komunikacie.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14 498 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews