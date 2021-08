Rada nadzorcza Creotech Instruments ponownie powierzyła stanowisko prezesa zarządu Grzegorzowi Bronie, założycielowi i akcjonariuszowi spółki, który dotychczas odpowiadał za obszar rozwoju biznesu, podał Creotech.

„Rada nadzorcza powołała Grzegorza Bronę na stanowisko prezesa zarządu spółki na trzyletnią kadencję. Podkreślenia wymagają jego kompetencje menedżerskie, a także pasja i znajomość branży kosmicznej nie tylko w Polsce, co z pewnością przyczyni się do rozwoju spółki. W skład zarządu nowej kadencji powołani zostali także dotychczasowi jego członkowie, których wiedza i zaangażowanie pomogły Creotech Instruments rozwinąć skrzydła i zbudować dobrą pozycję rynkową w ostatnich latach działalności” – powiedział przewodniczący RN Radosław L. Kwaśnicki, cytowany w komunikacie.

Dr hab. Grzegorz Brona to fizyk, naukowiec, członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego, członek Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie z sukcesem ukończył studia doktoranckie, a następnie uzyskał habilitację. Ukończył także studia MBA na Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie. Współzałożyciel spółki Creotech Instruments i prezes zarządu w latach 2015-2018, wymieniono.

„Zamierzam kontynuować dotychczasowe plany rozwoju spółki. W najbliższych miesiącach chcę się skupić na stronie operacyjnej w postaci finalizacji procesu wprowadzania Creotech Instruments na rynek giełdowy NewConnect. Jest to dla nas bardzo ważny krok, który otworzy wiele drzwi i możliwości na rynku globalnym. Chciałbym także wprowadzić pewne zmiany w strukturze firmy, związane ze zwiększaniem skali jej działalności oraz pipelinem projektów. To wszystko zapowiadaliśmy jeszcze na początku roku – podczas IPO. Na pewno konieczne będzie rozbudowanie zespołu sprzedaży i wsparcie działu produkcji. W tym zakresie jesteśmy również w trakcie finalizacji procesów zakupu nowych urządzeń, które doposażą i uzupełnią nasze linie produkcyjne. Zachęcam do śledzenia naszej działalności, bo zapewniam, że będziemy się mieć czym pochwalić” – wymienił Brona.

Aktualny skład zarządu przedstawia się następująco: dr Grzegorz Brona – prezes zarządu, Jacek Kosiec – wiceprezes zarządu, Maciej Kielek wiceprezes zarządu ds. finansowych, zakończono w informacji.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Urządzenia spółki brały udział w 26 projektach dla sektora kosmicznego, w tym 10 dla lotnych misji kosmicznych – z czego 4 zrealizowanych dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Źródło: ISBnews