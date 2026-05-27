Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) podjęła uchwały o odwołaniu ze składu zarządu spółki z chwilą ich podjęcia Grzegorza Grotka, pełniącego dotychczas funkcję członka zarządu ds. finansowych, oraz Macieja Klukowskiego, pełniącego dotychczas funkcję członka zarządu ds. zarządzania aktywami nieruchomościowymi, podała spółka.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

