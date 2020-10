GSK i Delpharm zawarły porozumienie w sprawie przejęcia przez Delpharm zakładu produkcyjnego GSK w Poznaniu. W ramach transakcji nastąpi przeniesienie własności zakładu wraz z całą infrastrukturą i liczącym ok. 700 osób personelem fabryki – na spółkę Delpharm, podała GSK. Warunkiem transakcji jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń organów regulacyjnych.

Delpharm będzie nadal, przez co najmniej pięć lat, prowadzić na zasadach kontraktowych produkcję istniejących linii produktów GSK, natomiast GSK pozostanie właścicielem praw do wytwarzanych produktów i podmiotem odpowiedzialnym, podano.

„Posiadamy utalentowany i zaangażowany zespół, który konsekwentnie utrzymuje wysoką jakość pracy, zapewniając poznańskiej fabryce doskonałe wyniki. Pozostajemy w pełni zaangażowani w bieżącą działalność zakładu i pragniemy zapewnić ciągłość dostaw produktów dla naszych pacjentów i konsumentów” – powiedziała dyrektor fabryki GSK w Poznaniu Kamilla Niedzielska, cytowana w komunikacie.

Fabryka leków w Poznaniu będzie osiemnastym zakładem produkcyjnym Delpharm, a zarazem pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej.

Delpharm stawia sobie za cel rozbudowę swojej globalnej sieci dostaw, a zakład produkcyjny w Poznaniu – dzięki konkurencyjnej bazie kosztowej, wysokiej jakości produkcji, nastawieniu na ciągły rozwój oraz zdolności do wytwarzania różnych postaci farmaceutycznych – ma w niej do odegrania istotną rolę, zaznaczono.

„Dzięki pozyskaniu fabryki leków w Poznaniu, która stanie się naszym pierwszym zakładem produkcyjnym w Europie Środkowo -Wschodniej, rozszerzamy o produkcję leków nasze partnerstwo z GSK, dotychczas oparte na współpracy w obszarze produktów konsumenckich i szczepionek” – dodał dyrektor generalny Delpharm Sébastien Aguettant, cytowany w komunikacie.

Firma GSK jest obecna w Polsce od ponad 40 lat i zatrudnia na terenie kraju ponad 2 400 osób.

Jak podkreślono, Poznań pozostaje dla GSK kluczową, strategiczną lokalizacją. W 2019 r. spółka GSK założyła w tym mieście centrum finansowe Europe Finance Hub, w którym na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy znalazło pracę 270 osób. Utworzone w 2005 r. centrum technologiczne GSK Poznań Tech Hub jest obecnie największą jednostką organizacyjną GSK w Polsce, zatrudniającą 700 światowej klasy specjalistów – zarówno pracowników pełnoetatowych, jak i kontraktowych.

Ogłoszone porozumienie nie ma wpływu na żadne inne jednostki organizacyjne GSK w Polsce, tj. centralę firmy w Warszawie, zespoły pracujące w biurach w Poznaniu ani Centrum Logistyczno – Dystrybucyjne w Gądkach, zaznaczono.

Spółka Delpharm z siedzibą we Francji należy do wiodących globalnych organizacji kontraktowych prowadzących działalność produkcyjną i rozwojową (CDMO). Spółka od ponad 30 lat świadczy wysokiej jakości usługi z obszaru produkcji i rozwoju i obecnie obsługuje 120 rynków. Spółka posiada obecnie 17 zakładów produkcyjnych (12 we Francji, 2 we Włoszech i po jednym w Belgii, w Kanadzie i w Holandii) mających w ofercie większość postaci farmaceutycznych leków dostępnych na rynku: tabletki, ampułki i fiolki z preparatami do wstrzykiwań, produkty liofilizowane, zawiesiny, roztwory, maści i kapsułki miękkie.

Źródło: ISBnews