Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) powołała Gyula Nagy na członka zarządu, podała spółka.

„Pan Gyula Nagy w 2003 r. ukończył Wydział Finansów i Rachunkowości w Budapeszteńskiej Szkole Biznesu. Karierę rozpoczął jako audytor w Deloitte, prowadząc audyt sprawozdań jednostkowych i grup międzynarodowych w sektorze, FSI i technologii. Zdobył doświadczenie w licznych fuzjach, przejęciach, IPO i innych zleceniach due diligence. Pan Nagy dołączył do grupy OTP w 2012 roku i został awansowany na stanowisko członka zarządu i dyrektora finansowego OTP Real Estate Ltd. i innych spółek zależnych. Do jego głównych obowiązków w OTP należały sprawy finansowe, księgowe i podatkowe oraz uczestnictwo w komitecie oceniającym przeterminowane pożyczki zabezpieczone hipoteką. W 2018 roku zdobył doświadczenie jako tymczasowy dyrektor finansowy grupy CTP, jednego z największych deweloperów nieruchomości w Czechach w regionie CEE. Pan Gyula Nagy jest dyrektorem finansowym i członkiem zarządu Optima Investment Ltd. od kwietnia 2019 r.” – czytamy w komunikacie.

Gyula Nagy jako członek zarządu Optima Investment Ltd. wykonuje inną działalność poza przedsiębiorstwem spółki, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej, podano także.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 169,76 mln euro w 2019 r.

Źródło: ISBnews