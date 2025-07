Hans Essaadi obejmie z początkiem sierpnia stanowisko prezesa Grupy Żywiec, zastępując na nim Simona Amor, podała spółka.

Hans będzie w pełni odpowiedzialny za strategię rozwoju firmy, zarządzanie rachunkiem wyników, siecią browarów oraz rozwojem zespołu spółki. Będzie podlegał Glennowi Catonowi, prezesowi Heineken na Region Europy, podano.

„Zmiana ta jest związana z planowanym objęciem nowych obowiązków przez Simona Amor, który stoi na czele Grupy Żywiec od 2021 roku. Simon obejmie rolę senior director global transformation i będzie raportował bezpośrednio do Dolfa van den Brinka, CEO firmy Heineken. Do czasu objęcia obowiązków przez Hansa, pełna odpowiedzialność za Grupę Żywiec spoczywa, tak jak dotychczas, w rękach Simona Amor” – czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że Hans Essaadi to menedżer z wieloletnim doświadczeniem w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji i Afryce. Rozwijając karierę w Heineken zajmował coraz wyższe stanowiska kierownicze, w tym m.in. stanowisko dyrektora zarządzającego w Heineken Malaysia Berhad w Malezji i Al Ahram Beverages w Egipcie, wywierając wpływ i konsekwentnie przyczyniając się do wzrostu wszędzie tam, gdzie pracował.

Grupa Żywiec to przedsiębiorca działający w szczególności w branży produkcji i dystrybucji piwa, który należy do grupy kapitałowej kontrolowanej przez Heineken N.V. Spółka była notowana na warszawskiej giełdzie od 1991 r. do 2023 r.

