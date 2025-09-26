Harper Hygienics S.A. informuje, że z dniem 24 września 2025 roku do Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Janis Bormanis.

Pan Bormanis jest doświadczonym ekspertem finansowym z bogatą praktyką w zakresie bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej, finansowania dłużnego, finansowania projektów oraz rynków kapitałowych. W trakcie swojej kariery zajmował wysokie stanowiska kierownicze w wiodących bankach w Niemczech i na Łotwie, gdzie z powodzeniem zarządzał departamentami bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Doradzał również przy realizacji i wdrażaniu jednych z najbardziej złożonych transakcji finansowych w krajach bałtyckich i w Polsce, w tym przy restrukturyzacjach oraz dużych projektach modernizacyjnych dla wiodących firm przemysłowych.

Od 2011 roku Pan Bormanis pełni funkcję Partnera Zarządzającego w IFA, a od 2022 roku – Wiceprzewodniczącego Rady w iCotton SIA.

„Z wielką radością witamy Pana Janisa w Radzie Nadzorczej Harper Hygienics” – powiedział Dmitrij Kostojanskij, Prezes Zarządu Harper Hygienics. – „Jego wiedza w zakresie finansów oraz obszerne doświadczenie w realizacji skomplikowanych transakcji międzynarodowych, będą dla Spółki niezwykle cenne. Jestem przekonany, że jego obecność będzie wielkim wsparciem dla rozwoju Harper Hygienics.”

W wyniku niniejszego powołania, skład Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A. przedstawia się następująco:

• Pan Maralbek Gabdsattarov, Przewodniczący Rady Nadzorczej

• Pan Oleksiy Kolesnik, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

• Pan Mykhaylo Murashko

• Pan Valerijs Kulickis

• Pan Janis Bormanis

