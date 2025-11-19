Helios z grupy Agora będzie miał „kilkupunktową przebitkę” w 2025 roku w stosunku do zeszłego roku w wynikach frekwencji kinowej, a 2026 i 2027 zapowiadają się dobrze repertuarowo, poinformował prezes Helios i członek zarządu Agory Tomasz Jagiełło. W kwestii potencjalnego debiutu giełdowego stwierdził, że „scenariusze są na stole i mogą być rozważane”.

„Jesteśmy pod koniec listopada i nasza optyka na wynik roczny znacząco się poprawiła. Wynika to głównie z doskonałych w wyniku 'Teściów’, ale przede wszystkim 'Domu Dobrego’, który rozbija bank. My już wiemy, że to będzie najbardziej popularny polski film w tym roku i po 'Minecraft’ drugi wynik frekwencyjny. Nie mam wątpliwości, że jeśli chodzi o frekwencję Heliosa, to spełnią się nasze prognozy i będziemy mieli kilkupunktową 'przebitkę’ w stosunku do wyników 2024 roku. 2026 i 2027 wyglądają dobrze, żeby nie powiedzieć – bardzo dobrze” – powiedział Jagiełło podczas wideokonferencji.

Dodał, że od kilku lat główny silnik frekwencji to filmy dla dzieci, których nadchodzący repertuar wygląda bardzo dobrze.

„W przyszłym roku kolejna część 'Minionków’ i 'Vaiana’, następny film, który rozbije bank. [Ponadto] kolejne części znanych marek, czyli 'Super Mario Bros’, 'Psi Patrol’, 'Toy Story’ – więc tutaj czujemy się bardzo bezpiecznie, jeśli chodzi o ten sektor. Superbohaterzy wracają ze swoją najpewniejszą marką, czyli z 'Avengersami’. Oprócz tego jeszcze […] 'Spider-Man’. Będziemy mieli kolejne części wielkich przebojów: 'Igrzyska Śmierci’, a przede wszystkim 3. część 'Diuny'” – wymienił prezes Heliosa.

Również plany premier polskich filmów określił jako „bardzo dobre”.

Pytany, czy grupa rozważa wprowadzenie na giełdę NextFilm lub Heliosa, zaznaczył, że priorytetem są wyniki, ale „wszystkie scenariusze są na stole”.

„Dla mnie najważniejsze jest, aby systematycznie rozwijać rozwijać segment Kino i poprawiać jego wyniki operacyjne. I dotyczy to tak Heliosa, jak i naszej części dystrybucyjnej, czyli NextFilm. Utrzymanie tej wysokiej jakości i wysokich wyników jest tutaj priorytetem, a wszystkie scenariusze są na stole i mogą być rozważane. Natomiast jeżeli miałoby dojść do takiej decyzji, to będzie ona zakomunikowana zgodnie z obowiązującymi regulacjami” – stwierdził Jagiełło.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych.

Źródło: ISBnews