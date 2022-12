HiProMine podpisało umowę ws. dotacji celowej w wysokości do 14,44 mln zł na budowę zakładu wytwarzającego produkty powstałe na bazie biomasy owadów w Karkoszowie (woj. lubuskie), podała spółka. Pomoc zostanie wypłacona w jednej transzy w 2024 r.

„W celu otrzymania pomocy spółka zobowiązała się zakończyć i rozliczyć realizację inwestycji, tj. utworzyć określone umową miejsca pracy, ponieść, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2024 r., określone umową koszty Inwestycji w wysokości co najmniej 106,9 mln zł oraz prowadzić działalność gospodarczą, niezbędną do realizacji inwestycji, przez okres co najmniej 3 lata licząc od dnia zakończenia realizacji inwestycji, a także spełnić określone w umowie kryteria dotyczące pracowników, warunków pracy i utrzymania utworzonych miejsc pracy oraz kryteria dotyczące rodzaju i charakteru prowadzonej działalności” – czytamy w komunikacie.

Umowa o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej została zawarta ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra rozwoju i technologii, w zakresie dofinansowania projektu przedstawionego przez HiProMine w ramach „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”.

HiProMine jest dostawcą alternatywnego białka na skalę europejską, wytwarzanego poprzez innowacyjną, autorską technologię przemysłowej hodowli owadów. Oferta spółki skierowana jest głównie na rynek karm dla zwierząt domowych i pasz dla hodowli ryb, a także zwierząt gospodarskich i ogrodnictwa. HiProMine jest jedynym podmiotem w Polsce i jednym z kilku w Europie oferującym produkty pochodzenia owadziego w ilościach przemysłowych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2022 r.

Źródło: ISBnews