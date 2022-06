Luneos podpisał z Hochland Polska umowę, na mocy której będzie wspierał Hochland Polska w transformacji energetycznej i zwiększaniu roli zielonej energii w jego działalności, podała spółka.

Początkowo stawianie na energię odnawialną w branży spożywczej wynikało głównie z przyjmowanych strategii ESG (E – Środowisko, S – Społeczna odpowiedzialność i G – Ład korporacyjny), podano.

„Kwestia ESG jest bardzo ważna, ale szybko firmy zaczęły także dostrzegać szereg innych korzyści z postawienia na energie odnawialną. Doskonale rozumie to m.in. Hochland Polska z siedzibą w Węgrowie. Od maja Luneos będzie wspierał tę uznaną firmę w jej transformacji energetycznej. Inne przedsiębiorstwa z branży spożywczej także przymierzają się do podobnych zmian. Jest to trend, który będzie przybierał na sile” – powiedziała dyrektor sprzedaży Luneos Anna Dębowska, cytowana w komunikacie.

Zdaniem współzałożyciela i wiceprezesa Luneos oraz CEO Luneos Green Energy Michała Kozłowskiego, z uwagi na wojnę w Ukrainie i problemy z uzależnieniem Europy od dostaw rosyjskiego gazu i węgla przejście na zieloną energię przyspieszy, także w branży spożywczej.

„Jesteśmy w stałym kontakcie z wieloma firmami działającymi w szeroko rozumianym sektorze spożywczym, dzięki czemu wiemy, że do zielonej energii obecnie nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać i dużo zakładów przymierza się do postawienia własnych instalacji OZE i magazynów energii. Dzięki energii uzyskiwanej m.in. z fotowoltaiki i farm wiatrowych przedsiębiorstwa spożywcze osiągają niezależność energetyczną i obniżają koszty niezbędnej do funkcjonowania” – podkreślił Kozłowski.

„Międzynarodowe trendy, tj. uniezależnianie się od surowców z Rosji oraz obecność polskich firm w globalnych łańcuchach dostaw, to ważny, ale nie kluczowy argument za wykorzystywaniem zielonej energii przez przedsiębiorstwa. Najważniejszym z nich jest opłacalność produkcji i optymalizacja kosztów” – dodał wiceprezes Luneos.

Dodatkowo eksperci Luneos zauważają, że obecnie wśród konsumentów wzmacnia się popyt na „żywność z certyfikatem”. Klienci wybierają produkty, które np. mają certyfikat o obniżonej emisji CO2. Wymusza to na zakładach produkujących żywność redukcję emisji CO2 i dlatego wiele z nich decyduje się na zieloną energię.

Luneos to dostawca rozwiązań z zakresu zielonej energii i transformacji energetycznej dla przedsiębiorstw. Firma oferuje m.in. kompleksową usługę przygotowania, finansowania, realizacji oraz obsługi serwisowej inwestycji w obszarze oświetlenia LED, instalacji fotowoltaicznych oraz kogeneracyjnych.

Źródło: ISBnews