Holcim Polska rozpoczął budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego przy Cementowni Kujawy, podała spółka. Inwestycja, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), wzmocni potencjał badawczy firmy i stanie się jednym z najważniejszych ośrodków rozwoju technologii budowlanych w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach naboru Ścieżka SMART projekt otrzymał ponad 13 mln zł dofinansowania UE, a jego całkowita wartość wynosi niemal 35 mln zł.

Nowe centrum będzie pełniło rolę hubu innowacyjnego dla regionu CEE, koncentrując się na rozwoju niskoemisyjnych materiałów budowlanych, technologii cyrkularnych oraz rozwiązań wspierających transformację klimatyczną branży budowlanej, podano.

„Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Cementowni Kujawy pokazuje, że polski przemysł coraz częściej nie tylko adaptuje technologie, ale także je tworzy i rozwija. Realizujemy w Polsce projekty, które wpisują się w europejską transformację budownictwa w kierunku neutralności klimatycznej. Integrując potencjał naukowy z doświadczeniem operacyjnym naszych zakładów, budujemy trwałą przewagę konkurencyjną polskiej gospodarki. Kujawy stają się miejscem, w którym powstają rozwiązania mogące wyznaczać kierunek rozwoju dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej” – powiedział prezes Maciej Sypek, cytowany w komunikacie.

Działalność centrum będzie koncentrowała się na kluczowych priorytetach strategicznych Grupy Holcim, obejmujących rozwój innowacyjnych produktów, głęboką dekarbonizację procesów produkcyjnych oraz wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Rozwijane będą między innymi technologie umożliwiające maksymalne wykorzystanie surowców pochodzących z recyklingu w materiałach budowlanych. Rozwiązania te mają istotne znaczenie dla osiągnięcia celów klimatycznych oraz realizacji strategii Net Zero, podkreślono.

Holcim Polska jest producentem innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych. Spółka wdraża technologie i rozwiązania o obniżonym śladzie węglowym, możliwe do zastosowania na każdym etapie życia budynku, od projektowania i budowy po naprawy oraz renowacje.

