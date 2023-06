Firma Hollywood Hair – lider na krajowym rynku przedłużania włosów, już we wrześniu br. otworzy dwa nowe salony w Lublinie i w Łodzi. Będą to kolejno jedenasty i dwunasty salon działający pod szyldem marki. Hollywood Hair po raz pierwszy w swojej historii zamierza uruchomić nowe lokalizacje równocześnie, tym samym przyspieszając swoją ekspansję na polskim rynku. W planach firmy jest otwieranie kolejnych salonów w Polsce i za granicą.

W maju br. Hollywood Hair wystartowało ze swoim dziesiątym, jubileuszowym salonem w Szczecinie. Firma chce wykorzystać fakt, że popyt na oferowane przez nią usługi stale rośnie, stąd już we wrześniu zaprosi ona klientki do swoich dwóch nowych salonów.

– Po raz pierwszy w naszej historii zamierzamy otworzyć dwa salony równocześnie. Tym razem padło na Lublin i Łódź, ponieważ mieliśmy bardzo duży odzew od kobiet, które w tych lokalizacjach chciałyby skorzystać z naszych usług. Zawsze staramy się wychodzić klientkom naprzeciw, stąd podjęliśmy decyzję o dalszej ekspansji naszej marki w Polsce i uruchomieniu kolejnych salonów. Z pewnością wzmocni to pozycję Hollywood Hair na rodzimym rynku – mówi Klaudia Duszyńska, założycielka Hollywood Hair.

Włosowa marka funkcjonuje obecnie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Sopocie, Katowicach, Poznaniu i hiszpańskiej Marbelii. Aktualnie jej sieć liczy dziesięć salonów. Z usług firmy korzystają kobiety związane z tzw. show-biznesem. Są to m.in. wokalistka Kasia Nosowska, aktorki Olga Frycz, Sonia Bohosiewicz i Maja Bohosiewicz czy prezenterka Karolina Gilon. Poza przedłużaniem włosów – Hollywood Hair jako jedyna firma oferuje swoim klientkom własne kosmetyki, suplementy i akcesoria do włosów, takie jak lokówki, suszarki i prostownice. Portfolio firmy liczy około stu produktów. To właśnie holistyczne podejście do włosów jest jednym z największych wyróżników marki.

W maju br. w odpowiedzi na prośby potencjalnych klientek Hollywood Hair dało im nową możliwość w postaci płatności ratalnej za zrealizowane usługi we wszystkich swoich salonach firmowych.

– Każdą sugestię od naszych obecnych czy potencjalnych klientek traktujemy poważnie, skrupulatnie analizujemy i wdrażamy, jeśli tylko jesteśmy w stanie to zrobić. Otwieramy kolejne lokalizacje, aby dać możliwość korzystania z naszych usług na jak największym obszarze w Polsce, co jest odpowiedzią na prośby wielu kobiet, podobnie jak oferowana przez nas możliwość płatności ratalnej za usługi. Potrzeby naszych klientek oraz jakość świadczonych usług są dla nas najważniejsze – wyjaśnia Klaudia Duszyńska.

W ubiegłym tygodniu zakończył się również zorganizowany przez Hollywood Hair w największych polskich miastach festiwal „Hairchella”. W jego ramach firma m.in. zachęcała klientki do skorzystania z darmowych konsultacji i porad dotyczących pielęgnacji włosów oraz zaoferowała im atrakcyjne rabaty na autorskie produkty. Łącznie w festiwalu wzięło udział prawie tysiąc kobiet.

Hollywood Hair ma ambicje, aby zdobyć pozycję europejskiego lidera w branży przedłużania włosów. W planach marki jest otwieranie kolejnych salonów. Firma już analizuje rynki pod kątem wyboru nowych lokalizacji zarówno w Polsce, jak i za granicą. Hollywood Hair pracuje równolegle nad poszerzeniem swojej oferty e-commerce i wprowadzeniem nowych produktów dla klientek.

Dane Fortune Business Insights pokazują, że rynek przedłużania włosów w 2022 r. został wyceniony na 4,06 mld USD, a jego wartość ma stale wzrastać. Do 2030 r. przewiduje się, że branża osiągnie wartość 7,9 mld USD, co na przestrzeni lat 2023-2030 daje CAGR na poziomie 8,58%. W Polsce rynek ciągle się rozwija, a Hollywood Hair jest największą siecią oferującą usługę przedłużania włosów.

Źródło: Spółka