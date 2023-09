Honey Payment Group, z portfela JR Holding ASI, podpisała umowę w celu promocji aplikacji DotBee przez międzynarodową agencję marketingową Havas Media, podała spółka.

„Przedmiotem umowy jest prowadzenie kampanii na rzecz Honey Payment w celu pozyskania nowych subskrybentów aplikacji DotBee. Kampania będzie prowadzona w mediach społecznościowych z wykorzystaniem Google Marketing Platform, Google Ads, Facebook Ads oraz LinkedIn Ads. Łączny budżet kampanii to do 3 mln zł w dwóch etapach, w tym 0,3 mln zł w pierwszym” – czytamy w komunikacie.

Havas Media to międzynarodowy podmiot specjalizujący się w marketingu. Jest jedną z najsilniejszych firm marketingowych na świecie, ma doświadczenie w promocji największych globalnych brandów. Honey Payment wybrała ją do promocji swojego rozwiązania czatów specjalistycznych na rynkach zagranicznych, podano także.

„Celem zaplanowanej kampanii jest sprzedaż subskrypcji naszej aplikacji DotBee o około 30-50 tys. użytkowników z miesięcznym abonamentem na poziomie 22 USD, co sumarycznie może przynieść przychód przekraczający 20 mln zł w ciągu roku. Chcemy też zwiększyć rozpoznawalność naszej marki na rynkach zagranicznych” – powiedział prezes i założyciel Honey Payment Grzegorz Szulik, cytowany w komunikacie.

Pierwszy etap kampanii jest przewidziany na 3 miesiące, a cała kampania w sumie na maksymalnie 8 miesięcy.

„Niedawno doszło do zakończenia odwrotnego przejęcia Honey Payment i jej wejścia do notowań na NewConnect. Teraz pora na rozpoczęcie intensywnej kampanii promocyjnej na rynkach światowych. Oczekujemy, że pozwoli to na intensywne skalowanie biznesu i przyspieszy również organiczny rozwój spółki – dodał inwestor i prezes JR Holding ASI January Ciszewski.

JR Holding ASI to notowana od 2012 r. na rynku NewConnect spółka, koncentrująca się na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w firmy z branż: cyfrowego biznesu, odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, medycznej i biotechnologicznej, deeptech, przemysłu kosmicznego i nowoczesnych mediów. Spółka w bieżącym roku zamierza rozwijać portfel zwiększając jego dywersyfikację, inwestując w najbardziej perspektywiczne przedsięwzięcia oraz uruchamiać nowe projekty inwestycyjne. Spółka w ubiegłym roku złożyła prospekt emisyjny w celu przeniesienia notowań na rynek główny GPW.

Honey Payment została założona w 2021 r. i jest właścicielem marketplace’u i multiaplikacji finansowej DotBee, która umożliwia zarządzanie i dysponowanie finansami. We wrześniu 2023 r. weszła na NewConnect przez przejęcie spółki Maximus.

Źródło: ISBnews