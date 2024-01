HP Polska patrzy optymistycznie na perspektywy rynkowe bieżącego roku, wprowadza portfolio laptopów AI ready i szykuje się do uczestnictwa w potencjalnej kontynuacji programu „Laptop dla ucznia”, poinformował dyrektor HP Polska Andrzej Sowiński.

„Jeśli chodzi o 2024, to pierwsze, co przychodzi na myśl, to AI. Nie tylko wszyscy mówią, ale też widzimy, że się dzieje na co dzień w komputerach, software, nawet drukarkach. Na wiosnę ruszamy z ofertą portfolio laptopów biznesowych AI ready z dodatkowym chipem pod sztuczną inteligencję. Chcemy dać klientom sprzęt, który pozwoli na skorzystanie z hardware, soft Microsoft Copilot i naszą ochronę Wolf Security, aby w sposób chroniony przed hakerami korzystać z zasobów AI. Patrzymy optymistycznie na rok, który upłynie pod znakiem AI i pracy hybrydowej” – powiedział Sowiński podczas spotkania z dziennikarzami.

HP Polska wprowadził już na rynek konsumencki model sprzętu AI ready – model Spectre. W tym roku HP szykuje się także do potencjalnej kontynuacji programu „Laptop dla ucznia”.

„Jeśli się wydarzy, to zanosi się, że w tym roku będzie pula ok. 360 tys. laptopów w programie. Zresztą 2023 na rynku był ciężki i dopiero pod koniec roku został wsparty dwoma dużymi projektami – właśnie przetargiem na laptopy dla uczniów. HP udało się w tym dobrze odnaleźć i sprzedać 104 tys. sztuk z łącznej puli 400 tys. Sprzedaliśmy najwięcej wspólnie z jednym z wiodących naszych partnerów channelowych. Drugi temat to vouchery dla nauczycieli, który będzie się toczył w najbliższych latach, i tu też mamy spory udział. Dotychczas z 330 tys. sztuk w puli zrealizowane zostało 130 tys. Te dwa zastrzyki spowodowały, że rynek w ub.r. wyszedł na plus i staraliśmy się jak najlepiej wesprzeć uczniów i teraz nauczycieli” – dodał dyrektor zarządzający HP Polska.

Wskazał ponadto na ożywienie na rynku drukarek ze względu na powrót do biur, co wsparło rozwój modelu sprzedażowego HP – Pay per Page.

„Rozbudowaliśmy także część usługową oferty. Zaoferowaliśmy laptopy dla uczniów z rozbudowanym serwisem. Właśnie usługi serwisowe miały u nas największy wzrost w segmencie usług w 2023” – podsumował Sowiński.

HP Polska to podmiot technologiczny, część globalnej grupy HP.

Źródło: ISBnews