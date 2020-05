Huawei zwiększy inwestycje w rozwój lokalnego ekosystemu, koncentrując się na budowaniu talentów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) i Skandynawii, podał koncern. W ciągu najbliższych trzech lat, firma zamierza przeszkolić ponad 18 tys. lokalnych studentów i partnerów w zakresie umiejętności cyfrowych nowej generacji.

„Globalizacja i współpraca są niezbędne dla udanej transformacji cyfrowej. Wspólny sukces stanowi dziś klucz. W tym silnie połączonym świecie żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie ze złożonością transformacji cyfrowej. W ciągu ostatnich kilku lat, podczas wspólnego rozwiązywania przeszkód, przed którymi stawia nas wszystkich dążenie do cyfryzacji, udało nam się znacząco przyspieszyć cyfrową transformację Europy Środkowo-Wschodniej i regionu skandynawskiego, a także wspólnie rozwijać się jako społeczność biznesowa. Dążymy do ciągłego zwiększania inwestycji w regionie i będziemy kontynuować współpracę z naszymi partnerami w celu budowy zdrowego i dobrze prosperującego ekosystemu dla wszystkich” – powiedział członek rady nadzorczej i prezes regionu europejskiego w Huawei James Li podczas pierwszej internetowej konferencji Eco-Connect Summit dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej i krajów nordyckich, która zgromadziła ponad 1000 partnerów ekosystemowych.

W ciągu najbliższych trzech lat, firma zamierza przeszkolić ponad 18 tys. lokalnych studentów i partnerów w zakresie umiejętności cyfrowych nowej generacji, co stanowić będzie kolejny krok do osiągnięcia celu przeszkolenia w tym zakresie aż 700 tys. osób globalnie do 2023 roku, zaznaczono.

W celu utworzenia lokalnych akademii ICT Huawei współpracował dotychczas z ponad 900 uniwersytetami na całym świecie. Celem utworzonych akademii jest zapewnienie pogłębionych kursów certyfikacyjnych dla szeregu najnowocześniejszych technologii, w tym 5G, AI, Cloud, Big Data i IoT. Zarówno studenci jak i pracodawcy mogą skorzystać z oferty dokształcania, bez względu na to, czy chcą wyłącznie poprawić swoje cyfrowe umiejętności, czy też planują w tym kierunku rozwijać swoją karierę.

„Będziemy nadal rozwijać sieć partnerów ekosystemowych. Naszym celem jest zapewnienie dobrobytu całego ekosystemu poprzez zagwarantowanie partnerom dostępu do jeszcze lepszych szkoleń, profesjonalnego doradztwa biznesowego oraz bazy pomysłów dotyczących projektowania sieci, tak, aby stale wspierać ich wzrost” – dodał wiceprezes działu globalnych partnerów w Enterprise Business Group Huawei Frank Shen.

Huawei zaprezentował także szereg nowych rozwiązań ICT, w tym przygotowane w technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) demo działania najnowszej technologii Wi-Fi 6. Oprócz tego, firma pokazała także rozwiązania do łączenia inteligentnych centrów danych, najszybszą na świecie pamięć masową All-Flash oraz nowy flagowy produkt – SmartLi, rozwiązanie do przechowywania energii w centrum danych zaprojektowane dla UPS.

Chiński koncern Huawei to czołowy podmiot w dostarczaniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na świecie.

Źródło: ISBnews