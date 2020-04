Huawei podtrzymuje chęć uzyskania niezależnych certyfikacji w Polsce, poinformował ISBtech dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska Ryszard Hordyński.

„W Huawei wierzymy, że cyberbezpieczeństwo jest kwestią czysto techniczną. W pełni zgadzam się z panem Marcinem Cichym – prezesem UKE, który z swojej niedawnej wypowiedzi położył ogromny nacisk na kwestie związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury 5G. Od dawna deklarujemy naszą gotowość do testowania rozwiązań z obszaru infrastruktury 5G, w celu uzyskania niezależnych certyfikacji” – powiedział ISBtech Hordyński.

Jak zaznaczył, takie deklaracje koncern złożył m.in. Instytutowi Łączności przy okazji otwarcia Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych.

„Podejście regulatora zapewniające równe szanse podmiotów i zachowanie neutralności technologicznej to przejaw wyczucia rynku i dobrze przygotowanego procesu, który korzystnie przyczyni się do rozwoju konkurencji i usług na rynku. Nasze rozwiązania spełniają najwyższe standardy cyberbezpieczeństwa. Większość krajów Europy zapowiedziała, że nie planuje wykluczenia żadnego dostawcy rozwiązań 5G. Niedawno takie deklaracje padły ze strony władz austriackich i węgierskich, wcześniej w podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele rządów m.in. Niemiec, Francja, Hiszpanii, Włoch, Norwegii, Finlandii czy Szwajcarii. To o tyle ważne, że większa konkurencja przyczyni się do wypracowania korzystniejszych rozwiązań rynkowych, co przełoży się na podniesienie jakości usług oraz oszczędności zarówno dla operatorów, jak i ich klientów” – stwierdził dyrektor Huawei Polska.

Chiński koncern Huawei to czołowy podmiot w dostarczaniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na świecie.

Źródło: ISBnews