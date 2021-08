Huawei uruchomił swoją oficjalną strefę marki na Allegro, podała spółka

„Huawei uruchomił swoją strefę marki na Allegro, największej platformie e-commercowej w Polsce” – czytamy w komunikacie.

Na początek klienci będą mogli kupić tam wybrane smartwatche marki, w tym z najnowszej serii Huawei Watch 3, inteligentne opaski sportowe oraz bezprzewodowe słuchawki, podano w informacji.

Huawei jest jednym z czołowych producentów elektroniki użytkowej na świecie. Usługi i urządzenia Huawei dostępne są wponad 170 krajach i korzysta z nich ponad 3 mld ludzi. Firma posiada 16 centrów badań i rozwoju wróżnych częściach świata. Jedna z trzech grup biznesowych Huawei – Huawei Consumer Business Group – odpowiada za szerokie portfolio produktowe, w tym smartfony, laptopy, tablety iwearables, a także domowe routery oraz usługi w chmurze.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Platforma Allegro.pl umożliwia sprzedaż nowych produktów przede wszystkim firmom prowadzącym działalność w formule biznes-klient i przyciąga średnio 21 mln internautów miesięcznie, co odpowiada 66% mieszkańców Polski w wieku 16 lat lub więcej oraz 78% wszystkich użytkowników Internetu w Polsce. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

Źródło: ISBnews