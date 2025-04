Wyniki Unimotu były zgodne z zakładanym budżetem w I kwartale tego roku, przy czym jest on ambitniejszy niż rok wcześniej, podała spółka.

„I kwartał był pod presją popytową, z kolei zmienność nam sprzyjała. Jednak idziemy zgodnie z budżetem założonym na 2025 r., który jest ambitniejszy niż na 2024 r.” – napisał zarząd podczas czatu inwestorskiego na platformie Strefa Inwestorów.

Spółka poinformowała również, że w 2025 roku spodziewa się przyrostu liczby stacji paliw Avia o „20 plus” obiektów, w porównaniu do 140 stacji Avia funkcjonujących obecnie.

„Znakomita większość naszej sieci jest rentowna” – czytamy także na czacie.

Unimot nie wykluczył również rozwoju sieci Avia przy miejscach obsługi podróżnych (MOP) na drogach szybkiego ruchu.

„Mamy pierwszy MOP na S7. Co do następnych nie jesteśmy w stanie zadeklarować. Warunki biznesowe są wymagające, czasami to bardziej reklama, ale nie wykluczamy” – napisał zarząd.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Spółka miała 14,1 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews