IBM, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Łódzki rozpoczynają prace nad nowym wariantem PLLuM, rodziny modeli AI tworzonej z myślą o języku polskim i wykorzystaniu „polskiej AI” w sektorze publicznym i prywatnym, podał koncern.

„Nowy model z serii PLLuM będzie tworzony przez naukowców z obu uczelni oraz specjalistów Laboratorium Oprogramowania IBM w Krakowie z wykorzystaniem IBM Granite 4.0 jako otwartego modelu bazowego. Projekt zbiega się z 35-leciem działalności IBM w Polsce” – czytamy w komunikacie.

PLLuM od samego początku odgrywa szczególne znaczenie dla polskiego ekosystemu cyfrowego. Wynika to z faktu, że dotyczy rozwoju AI zdolnej rozumieć język polski wraz z jego kontekstem, niuansami i specyfiką komunikacji w Polsce. W dotychczasowych pracach nad rozwojem PLLuM Politechnika Wrocławska pełniła rolę jednego z ośrodków wiodących, wyznaczając kierunek merytoryczny i badawczy projektu, podano także.

„Obecna współpraca Katedry Sztucznej Inteligencji Politechniki Wrocławskiej oraz Zakładu Językoznawstwa Korpusowego i Komputerowego Uniwersytetu Łódzkiego z IBM to kolejny element przyczyniający się do rozwoju rodziny PLLuM, tworzony z myślą o realnych wdrożeniach i wysokich standardach zarządzania AI, co odgrywa istotne znaczenie w kontekście suwerenności technologicznej. Oba podmioty podkreślają, że przedsięwzięcie ma charakter wzmacniający do działań związanych z rozwojem rodziny PLLuM koordynowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. IBM dostarcza model bazowy i kompetencje technologiczne, natomiast rozwój kompetencji językowych, dostrajanie oraz kierunek prac są po stronie polskich zespołów z uczelni, przy wsparciu krakowskiego laboratorium oprogramowania IBM” – czytamy dalej.

„PLLuM to przykład, jak można rozwijać AI w sposób ambitny, a jednocześnie pragmatyczny, z myślą o języku i potrzebach użytkowników w Polsce. Wnosimy do rozwoju tej rodziny otwarty model IBM Granite 4.0, który powstał z myślą o zastosowaniach wymagających przewidywalności, bezpieczeństwa i odpowiedzialnego zarządzania. To ważna inicjatywa realizowana w 2026 roku, w którym obchodzimy jubileusz 35-lecia naszej działalności w Polsce” – powiedział dyrektor generalny IBM w Polsce, krajach bałtyckich i Ukrainie Marcin Gajdziński, cytowany w komunikacie.

Współpraca IBM z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Łódzkim jest elementem szerszego zaangażowania firmy w rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce. Obecnie IBM współpracuje także z kilkoma innymi ośrodkami akademickimi, m.in. w Gliwicach, Gdańsku,

Kielcach, Lublinie czy Poznaniu w zakresie badań i rozwoju AI, cyberbezpieczeństwa oraz technologii kwantowych, przypomniano.

