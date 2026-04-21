Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. (dalej: IFL), czyli specjalistyczna spółka leasingowa oraz emitent obligacji notowanych na Catalyst wypracował w 2025 roku rekordowe wyniki finansowe, wykazując że model leasingu alternatywnego jest nie tylko odporny na zawirowania rynkowe, ale przede wszystkim skalowalny i wysoce rentowny. Spółka konsekwentnie skupia się na bezpiecznym finansowaniu „zdolności do pracy”, a nie jedynie „historii kredytowej” swoich klientów, skutecznie zagospodarowując tym samym zyskowną niszę rynkową pozostawioną przez sektor bankowy.

„Wyniki za 2025 r. w pełni potwierdzają efektywność modelu biznesowego IFL. Osiągnięcie imponującego 81,5% wzrostu zysku netto przy 24% wzroście przychodów to dowód na dynamiczny rozwój oraz kontrolę kosztów operacyjnych. Ten rok traktujemy jako czas dalszego przyśpieszenia biznesu – prognozujemy 2,4 mln zł zysku netto oraz przychody 9,5 mln zł. Niezmiennie budujemy solidną bazę kapitałową, która pozwali na stabilne zwiększanie skali finansowania” – komentuje wyniki finansowe Paweł Bator, Prezes Zarządu IFL.

Jak podkreśla Zarząd IFL skoncentrowanie się na dyscyplinie kosztowej oraz finansowaniu płynnych aktywów generujących dochód przełożyło się na historycznie najlepsze wyniki finansowe. Kluczowe było zachowanie dyscypliny kosztowej oraz optymalizacja procesów, dzięki czemu spółka zamknęła 2025 rok wynikami, które przewyższyły pierwotne prognozy finansowe. Rentowność sprzedaży za poprzedni rok skokowo wzrosła do poziomu 29,42% wobec 20,1% w roku 2024, co jednoznacznie potwierdza optymalizację kosztów oraz wysoką marżowość nowych kontraktów.

W raportowanym okresie zysk netto wyniósł 1.961.057,39 zł wobec 1.081.051,82 zł rok wcześniej, co stanowi imponujący wzrost o 81,4% w ujęciu rok do roku.

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) osiągnął poziom 2.738.330,24 zł wobec 1.816.684,51 zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, rosnąc o 50,73%. NatomiastEBITDA (wyniki operacyjny + amortyzacja) wyniosła 2,75 mln zł wobec 1,9 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o ponad 44% r/r.

Przychody ogółem wzrosły o 40,71% do kwoty 9.448.555,07 zł wobec 6.714.690,25 zł w 2024 roku, natomiast przychody netto ze sprzedaży wyniosły 6.667.104,64 zł i były wyższe o 23,97% r/r.

Spółka poinformowała przy tym, iż jakość portfela kontraktów leasingowych za poprzedni rok osiągnęła poziom 92%.

„Obserwujemy konsekwentną poprawę jakości portfela leasingowego, którego zróżnicowanie pod kątem leasingobiorcy i przedmiotu leasingu pozostaje na podobnym poziomie w ujęciu rok do roku. Skupiamy się na aktywach szybkorotowalnych i wysokopłynnych, takich jak auta dostawcze i inne pojazdy pracujące. To sprawia, że nasz wskaźnik zabezpieczenia kontraktów pozostaje na bardzo bezpiecznym poziomie” – zwraca uwagę CEO IFL.

W pierwszym kwartale br. IFL przeprowadził pierwszą publiczną ofertę akcji, w której objętych zostało w sumie 2.222.222 akcji zwykłych na okaziciela serii F po cenie emisyjnej 1,35 zł za akcję, a spółka pozyskała kapitał rozwojowy prawie 3 mln zł. Co istotne IPO cieszyło się dużym zainteresowaniem inwestorów, którzy złożyli całościowo zapisy na kwotę 3,2 mln zł – przekraczającą zaoferowaną pulę – co przełożyło się na redukcję na poziomie 7,31%. Krótko potem spółka złożyła wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect i oczekuje obecnie na jego rozpatrzenie przez GPW i wyznaczenie daty debiutu giełdowego.

„Zainteresowanie IPO przerosło nasze pierwotne założenia. Zamknięcie oferty z ponad 7% redukcją jest dla nas wyraźnym sygnałem, że inwestorzy rozumieją i doceniają unikalność modelu IFL. Rynek dostrzega potencjał w finansowaniu klientów wykluczonych z sektora bankowego, gdzie zabezpieczeniem jest realne i generujące dochód aktywo. Zgodnie z deklaracjami środki z emisji trafią bezpośrednio do naszego portfela leasingowego, finansując zakup kolejnych pojazdów i maszyn z przeznaczeniem dla klientów. Każda pozyskana od inwestorów złotówka bezpośrednio przełoży się na aktywa spółki i wygeneruje marżę odsetkową” – ocenia IPO Paweł Bator.

„Proces debiutu na rynku NewConnect postępuje zgodnie z harmonogramem. Akcje objęte w IPO zostały już zarejestrowane w KRS, a wraz z pozostałymi seriami również zdeponowane w KDPW. Obecnie prowadzimy konsultacje z GPW w zakresie Dokumentu Informacyjnego, a naszym celem pozostaje jak najszybsze zapewnienie inwestorom płynności obrotu akcjami w ASO NewConnect. Oczekujemy debiutu giełdowego jeszcze w tym półroczu” – przybliża przygotowania do debiutu na NewConnect Prezes IFL.

IFL zakłada zwiększanie wolumenu sprzedaży o około 30% rocznie, przy ścisłym utrzymaniu wysokiej marży netto. Jak podkreśla Zarząd celem jest ciągłe eksplorowanie niszy rynkowej i ugruntowanie pozycji lidera leasingu alternatywnego w Polsce. Prognoza wynikowa spółki na 2026 rok zakłada osiągnięcie przychodów ze sprzedaży 9,5 mln zł, EBITDA 3,8 mln zł oraz zysku netto 2,4 mln zł. Wypełnienie założeń na ten rok będzie oznaczało wzrost w stosunku do wyników finansowych wypracowanych w roku ubiegłym odpowiednio o 42,43%, 38,18% i 22,45%.

Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. (dalej: IFL) to specjalistyczna spółka leasingowa oraz emitent obligacji na rynku Catalyst. Koncentruje się na leasingu pojazdów (samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych). IFL kieruje swoją ofertę przede wszystkim do klientów z negatywną historią kredytową, do klientów z brakiem historii kredytowej (nowe firmy) oraz do obcokrajowców. Spółka działa na terenie całego kraju wyróżniając się szybkim procesem decyzyjnym oraz minimum formalności – uruchomienie leasingu możliwe nawet w ciągu 24h.

