IMC rozpoczęła kampanię siewną i w dniach 16-21 kwietnia we wszystkich klastrach IMC rozpoczęto siew upraw jarych, podała spółka. W tym roku zaplanowano obsiać 25,5 tys. hektarów słonecznika oraz 65,2 tys. hektarów kukurydzy, podczas gdy w ubiegłym sezonie pod te uprawy wydzielono łącznie 89,9 tys. ha.

Na początku wiosennej kampanii siewnej gospodarstwa IMC są w pełni zabezpieczone w niezbędne nasiona, nawozy, środki ochrony roślin oraz paliwo do realizacji całego zakresu zaplanowanych prac polowych, podano.

„Pomimo chłodnych warunków pogodowych pracujemy w optymalnych oknach agrotechnicznych. Cały sprzęt i zespoły są w pełni gotowe, a naszym kluczowym zadaniem jest przeprowadzenie siewów w sposób jakościowy i w optymalnych terminach” – powiedział dyrektor operacyjny IMC Bogdan Kriwickij, cytowany w komunikacie.

Przed startem kampanii siewnej spółka zainwestowała 9,5 mln USD w sprzęt, w tym technologie rolnictwa precyzyjnego. Inwestycja została przeznaczona na zakup samobieżnych maszyn rolniczych i sprzętu do uprawy gleby, odnowienie floty poprzez zakup samochodów osobowych i ciężarowych, a także wyposażenia do prac pomocniczych, podano także.

IMC posiada bank ziemi o powierzchni 116 tys. ha w regionie Połtawy, Czernichowa i Sumy.

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na Ukrainie. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik) oraz magazynowanie. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. W 2024 r. IMC wypracowała 211,3 mln USD przychodów.

Źródło: ISBnews