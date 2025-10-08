IMC zakończyło żniwa słonecznika, zbierając ponad 81 tys. ton. Areał uprał obejmował 24,8 tys. ha, a wydajność osiągnęła 3,3 t/ha – więcej niż w planach spółki, podało IMC. Dodatkowo spółka zakończyła siew pszenicy ozimej na 2026 r. – IMC zasiało pszenicę ozimą na powierzchni 21 tys. ha, co stanowi 18% całego areału ziemi spółki.

Średnia zawartość oleju w zebranym słoneczniku, kluczowa cecha wpływająca na jego jakość i wartość rynkową, osiągnęła rekordowy poziom 54%. Z powierzchni 24,8 tys. hektarów zebrano ponad 81 tys. ton słonecznika przy średniej wydajności 3,3 t/ha (według danych Ministerstwa Gospodarki, Środowiska i Rolnictwa Ukrainy na dzień 6 października 2025 roku, średni plon słonecznika w kraju wynosił 1,83 t/ha), czytamy w komunikacie.

„Zbiór słonecznika w tym roku nie należał do łatwych – warunki pogodowe wielokrotnie tworzyły sporo wyzwań, ale nasz zespół pracował profesjonalnie i wykazał się spójnością. Przekroczyliśmy planowane wskaźniki plonów, a średnia zawartość oleju osiągnęła rekordowe 54%, na niektórych polach sięgając nawet niewiarygodnych 64%. To efekt dyscypliny, doświadczenia i codziennej pracy naszych ludzi w polu. To właśnie dzięki nim udało nam się osiągnąć tak wysoki wynik, niezależnie od wyzwań tego sezonu” – powiedział dyrektor operacyjny IMC Bogdan Kriwickij, cytowany w materiale.

W IMC zakończono również siew pszenicy ozimej pod zbiory w 2026 roku na powierzchni 21 tys. ha, co stanowi 18% całego areału ziemi spółki, podano także.

„W tym roku, z powodu problemów z systemami autopilota, wywołanych działaniem środków walki radioelektronicznej (WRE), byliśmy zmuszeni wrócić do siewu z użyciem fizycznych znaczników. Pomimo tego zorganizowaliśmy prace sprawnie i zmieściliśmy się w optymalnych terminach” – podkreślił specyfikę tegorocznego siewu pszenicy Kriwickij.

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainie. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik) oraz magazynowanie płodów rolnych. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. W 2023 r. IMC wypracowała 139,5 mln USD przychodów.

Źródło: ISBnews