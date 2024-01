Skala inwestycji Imperial Tobacco w fabrykę w Tarnowie Podgórnym przekroczyła dotychczas 1,5 mld zł. Dalsze plany inwestycyjne przewidują m.in. kontynuację automatyzacji zakładów i osiągnięcie założonych przez koncern celów zrównoważonego rozwoju, poinformowała ISBtech dyrektor fabryki w Tarnowie Podgórnym, członek zarządu Imperial Tobacco Polska Sandra Magdziak.

„Skala inwestycji firmy w fabrykę w Tarnowie Podgórnym do tej pory wyniosła w sumie ponad 1,5 mld zł. Fabryka pod Poznaniem to największa fabryka Imperial Brands z łącznie ponad 20 na świecie i najnowocześniejszy zakład produkcyjny całego koncernu. Poza kluczowym znaczeniem dla całej firmy ma także ogromną wartość lokalną – jest jednym z najważniejszych pracodawców w województwie” – powiedziała ISBtech Magdziak.

W ostatnich latach fabryka w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem była intensywnie modernizowana, m.in. poprzez rozbudowę kolejnych hal produkcyjnych oraz wybudowanie nowoczesnego, w pełni zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania. Z każdym rokiem zwiększane są także moce produkcyjne obiektu. Obecnie zakład dysponuje maszynami, które są w stanie wyprodukować nawet 1 000 paczek na minutę.

’Planujemy dalszą automatyzację, czyli implementację kolejnych cobotów, czy wózków automatycznych. Będziemy także usprawniać przepływ informacji, czy zarządzanie procesami. Ponadto kontynuujemy wymianę starszych linii produkcyjnych w trzecim roku pięcioletniego planu inwestycji w tym zakresie” – wymieniła członek zarządu.

Dodała, że przed firmą również bardzo intensywne lata ukierunkowane na wdrażanie rozwiązań zrównoważonego rozwoju w fabryce.

„Jako Imperial Tobacco Polska realizujemy cele naszej grupy, Imperial Brands, które są bardzo ambitne. Do 2025 roku planujemy zredukować zużycie energii o 25% w stosunku do bazowego zużycia energii z roku 2017, a do roku 2030 planujemy osiągnąć zeroemisyjność w zakresie 1 i 2, a zatem energii zużywanej bezpośrednio przez naszą spółkę” – podsumowała Magdziak.

Produkty, które powstają w Tarnowie Podgórnym dostarczane są w większości na eksport, do krajów Europy. Poza Polską, trafiają m.in do Niemiec, Hiszpanii, Francji, Słowacji, Czech, ale także poza Unię Europejską.

Imperial Brands PLC, z siedzibą w Bristolu w Wielkiej Brytanii, jest międzynarodowym koncernem, specjalizującym się w markach tytoniowych i nietytoniowych. W Polsce działają dwie firmy z Grupy: Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym k. Poznania oraz Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. z siedzibą w Radomiu. Obie firmy zatrudniają ponad 2 000 osób. Ponadto, brytyjski koncern inwestuje w nowe centra usług w Polsce – łańcucha dostaw w Warszawie oraz usług biznesowych w Krakowie.

Źródło: ISBnews