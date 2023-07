Liczba rejestracji używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony sprowadzonych do Polski w czerwcu br. wyniosła 67 035 sztuk. To o 1,7% mniej niż rok temu i najmniej od 9 lat, podał IBRM Samar.

„Łącznie w pierwszym półroczu bieżącego roku import wyniósł 385 392 sztuki, o 4,4% mniej niż rok wcześniej. Zdecydowaną większość sprowadzonych pojazdów – dokładnie 352 200 sztuk – stanowią samochody osobowe, których rejestracje wykazały spadek o 4,1%. Tegoroczny import samochodów użytkowych – 33 192 sztuki – jest o 8,0% mniejszy niż przed rokiem” – czytamy w komunikacie.

Średni wiek aut sprowadzonych w tym roku wynosi dokładnie 13 lat. Decydujący wpływ na taki wynik ma wiek aut osobowych, który przekroczył 13 lat (13,08), a w przypadku silników benzynowych coraz bardziej zbliża się do poziomu 14 lat (13,93 roku).

W rankingach popularności marek od lat niewiele się zmienia. Wśród samochodów osobowych pierwsze miejsce zajmuje Volkswagen, a w kategorii aut dostawczych – Renault. W przypadku modeli osobowych na pozycji lidera umacnia się Audi A4, a o drugie miejsce walczą VW Golf i Opel Astra (różnica 17 sztuk). W segmencie pojazdów dostawczych najpopularniejszy jest niezmiennie Renault Master.

Ranking Top 20 krajów, z których w bieżącym roku najczęściej importowane są samochody do Polski, przedstawia się następująco:

1. Niemcy – 202 116 szt. (-8,0%)

2. Francja – 47 143 szt. (-8,8%)

3. Belgia – 26 789 szt. (3,3%)

4. Holandia – 21 316 szt. (6,3%)

5. Stany Zjednoczone – 19 670 szt. (7,1%)

6. Szwecja – 11 593 szt. (29,3%)

7. Włochy – 10 807 szt. (-8,2%)

8. Dania – 9 730 szt. (7,3%)

9. Austria – 9 520 szt. (-11,1%)

10. Szwajcaria – 9 418 szt. (-6,3%)

11. Norwegia – 2 902 szt. (32,1%)

12. Kanada – 2 322 szt. (-12,2%)

13. Czechy – 2 088 szt. (20,5%)

14. Wielka Brytania – 1 769 szt. (-14,0%)

15. Finlandia – 1 586 szt. (19,5%)

16. Luksemburg – 1382 szt. (-5,7%)

17. Hiszpania – 1049 szt. (-12,4%)

18. Litwa – 708 szt. (40,2%)

19. Japonia – 687 szt. (-0,6%)

20. Słowacja – 466 szt. (11,5%)

Uwagę zwraca duży spadek importu z Niemiec, które jednak pozostają najważniejszym źródłem używanych samochodów (z udziałem 52,4%). Wzrostami w czołówce tabeli wyróżniają się natomiast Holandia (+6,3%) i kraje skandynawskie: Szwecja (+29,3%) i Norwegia (+32,1%).

Źródło: ISBnews