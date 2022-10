Liczba rejestracji używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony sprowadzonych do Polski we wrześniu wyniosła 66 734 sztuki, czyli o 18,2% mniej niż rok wcześniej, poinformował IBRM Samar. To najniższy wynik wrześniowy od 10 lat. Rekordowo wysoki jest też wiek pojazdów, podkreślono.

„Zdecydowaną większość sprowadzonych pojazdów – dokładnie 61 240 sztuk – stanowiły samochody osobowe, których rejestracje wykazały największy spadek w tym roku na poziomie 18,4%. Niższy spadek (-15,9%) zanotowały samochody dostawcze – 5 484 sztuk” – czytamy w komunikacie.

Łącznie import po trzech kwartałach wynosi 595 115 aut i jest to o 17% mniej niż rok wcześniej. Liczba rejestracji używanych samochodów osobowych spadła na przestrzeni roku również o 17%, do 543 332 sztuk, a samochodów dostawczych – o 17,1%, do poziomu 51 783 sztuk, wskazał Samar.

„Sprowadzamy coraz starsze pojazdy, padł nowy rekord. Średni wiek importowanego auta we wrześniu wyniósł 12,86 roku, a średnia po 9 miesiącach podniosła się do 12,94. Na ten wynik największy wpływ miał rekordowy wiek aut osobowych, dla których średni wiek w tym roku przekroczył 13 lat, a w przypadku silników benzynowych zbliżył się do 14” – czytamy dalej.

Ranking Top 20 krajów, z których w bieżącym roku najczęściej importowane są samochody do Polski, przedstawia się następująco:

1. Niemcy – 311 830 szt. (-25,8%)

2. Francja – 76 823 szt. (3,5%)

3. Belgia – 39 739 szt. (-15,6%)

4. Holandia – 31 699 szt. (0,9%)

5. Stany Zjednoczone – 28 395 szt. (6,9%)

6. Włochy – 17 685 szt. (-25,5%)

7. Austria – 17 038 szt. (-7,2%)

8. Szwajcaria – 15 764 szt. (-15,9%)

9. Szwecja – 14 598 szt. (10,5%)

10. Dania – 14 139 szt. (-0,1%)

11. Kanada – 3 951 szt. (-5,7%)

12. Norwegia – 3 752 szt. (94,7%)

13. Wielka Brytania – 3 453 szt. (-50,3%)

14. Czechy – 2 841 szt. (-4,1%)

15. Luksemburg – 2 344 szt. (-17,5%)

16. Finlandia – 2 156 szt. (21,5%)

17. Hiszpania – 1 999 szt. (-1,2%)

18. Japonia – 1 168 szt. (19,9%)

19. Litwa – 805 szt. (13,4%)

20. Słowacja – 639 szt. (8,5%)

Źródło: ISBnews