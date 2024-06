Liczba rejestracji używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony sprowadzonych do Polski w maju br. wyniosła 78 883 sztuk. To o 18,3% więcej niż rok temu, podał IBRM Samar.

„Maj 2024 roku to kolejny, jedenasty już miesiąc rosnącego importu, co może wskazywać na coraz większą dostępność samochodów za granicą. Prognoza IBRM Samar na 2024 rok wynosi ok. 880 – 910 tys. sztuk. Zdecydowaną większość sprowadzonych w tym roku pojazdów – dokładnie 366 823 sztuki – stanowią samochody osobowe, których zarejestrowano o 26,1% więcej niż rok wcześniej. Import samochodów użytkowych – 35 859 sztuk – jest o 30,3% większy niż przed rokiem” – czytamy w komunikacie.

Wiek importowanych aut ustabilizował się i po pierwszych pięciu miesiącach wynosi 12,2 roku. Decydujący wpływ na taki wciąż jednak zaawansowany wiek mają samochody osobowe z silnikami benzynowymi (12,89 roku), podano także.

W rankingach popularności marek od lat niewiele się zmienia. Wśród samochodów osobowych pierwsze miejsce zajmuje Volkswagen, a w kategorii aut dostawczych – Renault. W przypadku modeli osobowych o pozycję lidera nadal walczą trzy – Opel Astra, Volkswagen Golf i Audi A4, aczkolwiek reprezentant Opla systematycznie zwiększa przewagę. W segmencie pojazdów dostawczych najpopularniejszy jest niezmiennie Renault Master, wymieniono.

Poniżej ranking TOP20 krajów, z których w 2024 roku najczęściej importowane są samochody do Polski:

1. Niemcy – 209 231 szt. (24,9%)

2. Francja – 42 436 szt. (7,8%)

3. Belgia – 30 058 szt. (37,3%)

4. Stany Zjednoczone – 26 400 szt. (71,3%)

5. Holandia – 20 177 szt. (13,6%)

6. Włochy – 12 890 szt. (44,0%)

7. Szwecja – 10 945 szt. (14,4%)

8. Dania – 10 875 szt. (35,3%)

9. Austria – 9 755 szt. (23,5%)

10. Szwajcaria – 9 379 szt. (19,8%)

11. Kanada – 2 737 szt. (46,6%)

12. Czechy – 2 554 szt. (44,9%)

13. Norwegia – 2 553 szt. (8,2%)

14. Wielka Brytania – 1 775 szt. (20,9%)

15. Luksemburg – 1 592 szt. (40,5%)

16. Finlandia – 1 497 szt. (13,2%)

17. Hiszpania – 1 017 szt. (18,9%)

18. Litwa – 803 szt. (42,9%)

19. Japonia – 757 szt. (36,9%)

20. Słowacja – 549 szt. (38,6%)

Niezmiennie najważniejszym źródłem używanych pojazdów pozostają Niemcy z udziałem w imporcie na poziomie 52,3%. Najwyższy wskaźnik wzrostu w gronie TOP20 krajów odnotowały Stany Zjednoczone (+71,3%), które zajmują obecnie 4 miejsce w rankingu, wyprzedzając Holandię. Co ciekawe, drugi największy wskaźnik wzrostu w TOP20 odnotowała Kanada (+46,6%). Warto też zauważyć, że – poza Francją – wskaźniki wzrostu importu aut ze wszystkich krajów zaprezentowanego rankingu są dwucyfrowe, wskazał Samar.

Źródło: ISBnews