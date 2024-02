Liczba rejestracji używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony sprowadzonych do Polski w styczniu wyniosła 72 742 sztuk, czyli o 24,6% więcej niż rok wcześniej, poinformował IBRM Samar. To siódmy miesiąc z rzędu rosnącego importu, podkreślono.

„Zdecydowaną większość sprowadzonych pojazdów – dokładnie 66 006 sztuk – stanowią samochody osobowe, których zarejestrowano o 44,3% więcej niż rok wcześniej. Import samochodów użytkowych – 6 736 sztuk – jest o 26,9% większy niż przed rokiem” – czytamy w komunikacie.

Wiek importowanych aut nieco spadł i dla aut sprowadzonych w styczniu 2024 roku wyniósł 12,18 roku, tj. o ok. 9 miesięcy mniej w porównaniu do stycznia 2023. Decydujący wpływ na wciąż jednak zaawansowany wiek mają auta osobowe z silnikami benzynowymi (12,91 roku), wskazano również.

Ranking Top 20 krajów, z których w bieżącym roku najczęściej importowane są samochody do Polski, przedstawia się następująco:

1. Niemcy – 37 641 szt. (21,3%)

2. Francja – 8 015 szt. (9,6%)

3. Belgia – 5 273 szt. (40,4%)

4. Stany Zjednoczone – 4 422 szt. (66%)

5. Holandia – 3 768 szt. (12,7%)

6. Włochy – 2 236 szt. (35,8%)

7. Szwecja – 2 226 szt. (29,3%)

8. Dania – 1 947 szt. (24,4%)

9. Austria – 1 824 szt. (30,7%)

10. Szwajcaria – 1 748 szt. (28,3%)

11. Norwegia – 679 szt. (56,1%)

12. Czechy – 487 szt. (53,1%)

13. Kanada – 469 szt. (37,1%)

14. Wielka Brytania – 387 szt. (49,4%)

15. Finlandia – 325 szt. (25%)

16. Luksemburg – 272 szt. (38,1%)

17. Hiszpania – 201 szt. (24,8%)

18. Litwa – 143 szt. (47,4%)

19. Japonia – 116 szt. (41,5%)

20. Słowacja – 109 szt. (47,3%)

