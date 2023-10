Liczba rejestracji używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony sprowadzonych do Polski we wrześniu br. wyniosła 69 998 sztuk. To o 4,9% więcej niż rok temu, podał IBRM Samar. Wrześniowy wzrost jest trzecim z rzędu, co może wskazywać na coraz wyższą dostępność samochodów za granicą, ocenia Instytut.

„Łącznie po trzech kwartałach bieżącego roku import wyniósł 594 923 sztuk, o zaledwie 192 szt. mniej w porównaniu do ubiegłego roku (-0,03%). Zdecydowaną większość sprowadzonych pojazdów – dokładnie 544 683 sztuk – stanowią samochody osobowe, których rejestracje wykazują minimalny wzrost o 0,2% (różnica 1 351 szt.). Tegoroczny import samochodów użytkowych – 50 240 sztuk – jest o 3% mniejszy niż przed rokiem” – czytamy w komunikacie.

Wiek importowanych aut utrzymuje się na wysokim poziomie, ale nie rośnie tak drastycznie, jak rok wcześniej. Średni wiek aut sprowadzonych w tym roku wynosi 13 lat. Decydujący wpływ na taki wynik ma wiek aut osobowych, który przekroczył 13 lat (13,12), a w przypadku silników benzynowych coraz bardziej zbliża się do poziomu 14 lat (13,94 roku), podano także.

„W rankingach popularności marek od lat niewiele się zmienia. Wśród samochodów osobowych pierwsze miejsce zajmuje Volkswagen, a w kategorii aut dostawczych – Renault. W przypadku modeli osobowych na pozycji lidera umacnia się Audi A4, a o drugie miejsce walczą Opel Astra i Volkswagen Golf (różnica 10 sztuk). W segmencie pojazdów dostawczych najpopularniejszy jest niezmiennie Renault Master” – czytamy dalej.

Ranking TOP20 krajów, z których w 2023 roku najczęściej importowane są samochody do Polski jest następujący:

1. Niemcy – 312 736 szt. (-2,8%)

2. Francja – 70 143 szt. (-7,5%)

3. Belgia – 41 710 szt. (8,7%)

4. Stany Zjednoczone – 32 878 szt. (13,6%)

5. Holandia – 32 089 szt. (6,5%)

6. Szwecja – 18 270 szt. (33,4%)

7. Włochy – 16 307 szt. (-4,2%)

8. Dania – 14 656 szt. (9,8%)

9. Austria – 14 647 szt. (-6,5%)

10. Szwajcaria – 14 085 szt. (-4,0%)

11. Norwegia – 4 676 szt. (36,2%)

12. Kanada – 3 750 szt. (-3,8%)

13. Czechy – 3 160 szt. (20,9%)

14. Wielka Brytania – 2 832 szt. (-10,8%)

15. Finlandia – 2 401 szt. (22,4%)

16. Luksemburg – 2 140 szt. (-2,4%)

17. Hiszpania – 1 638 szt. (-10,4%)

18. Litwa – 1 200 szt. (57,1%)

19. Japonia – 1 085 szt. (2,8%)

20. Słowacja – 749 szt. (20,2%)

Samar zwraca uwagę na duży spadek importu z Niemiec, które jednak pozostają najważniejszym źródłem używanych samochodów (z udziałem 52,6%). Wzrostami w czołówce tabeli wyróżniają się natomiast kraje skandynawskie, które są w czołówce krajów z największym udziałem nowych BEV: Norwegia (+36,2%), Szwecja (+33,4%), czy Finlandia (+22,4%).

