Grupa INCO, właściciel płynu do naczyń Ludwik, zrewidował strategię na lata 2024-2028 i podniósł wartość inwestycji do 250 mln zł, czyli o 20% więcej niż pierwotnie zakładano, a środki przeznaczone zostaną na rozbudowę obecnych zakładów i budowę nowych linii produkcyjnych, podała spółka. Grupa rozszerza też ekspansję międzynarodową.

Spółka intensyfikuje ekspansję międzynarodową – z eksportu pochodzi 12% przychodów – a produkty z portfolia Grupy pojawiły się niedawno na nowych rynkach m.in. w Mongolii i Korei Południowej. Celem jest zakończenie 2025 roku trzeci raz z rzędu w fotelu lidera w kategorii płynów do naczyń pod względem wolumenu sprzedaży, podano.

„Udowadniamy, że polska marka może skutecznie konkurować z globalnymi brandami w jednej z najbardziej zglobalizowanych branż, jaką jest FMCG. Jeszcze niedawno wydawało się to barierą nie do pokonania, dziś zmieniamy układ sił. W 2024 roku zwiększyliśmy przychody o 7% w ujęciu rocznym do 453 mln zł i osiągnęliśmy 59 mln zł zysku netto, a eksport wzrósł aż o 31%. Inwestujemy w nowoczesne linie technologiczne, rozbudowujemy zakłady i rozwijamy innowacyjne produkty, które odpowiadają na potrzeby konsumentów. Tradycja i ponad 60 lat doświadczenia w połączeniu z procesami produkcyjnymi na światowym poziomie dają nam przewagę, którą konsekwentnie wykorzystujemy” – powiedział prezes Grupy INCO Sławomir Józefiak, cytowany w komunikacie.

„Naszym celem jest utrzymanie pozycji lidera w segmencie płynów do naczyń pod względem wolumenu sprzedaży. Jeśli uda się zakończyć 2025 rok trzecim z rzędu sukcesem, będzie to potwierdzenie skuteczności naszej strategii. Warto dodać, że aż 52% Polaków spontanicznie wskazuje Ludwika jako markę płynu do naczyń, a 88% rozpoznaje go wśród podanych nazw. To ogromny kapitał, który łączymy z inwestycjami w innowacje i marketing, aby polska marka z ponad 60-letnią tradycją pozostawała liderem także w przyszłości” – dodał.

Skorygowana strategia Grupy INCO, właściciela najstarszego płynu do mycia naczyń Ludwik, na lata 2024-2028 zakłada zwiększenie wartości inwestycji do 250 mln zł, czyli o 20% więcej, niż zakładano rok temu. W Górze Kalwarii powstaje nowa hala o powierzchni ok. 10 tys. m2, z możliwością uruchomienia nawet czterech linii produkcyjnych. Równolegle rozwijany jest zakład opakowań w Koniecpolu, a w Suszu budowana jest hala do produkcji nawozów naturalnych, które trafią na rynek w 2027 roku.

Spółka przekazała też, że nowa linia nawozów w Suszu wytwarzać będzie nawozy organiczne przy minimalnym zużyciu energii dzięki odzyskiwaniu jej w innowacyjnym procesie produkcyjnym w oparciu o naturalne procesy biologiczne. To odpowiedź na rosnące potrzeby rynku i poszukiwanie najbardziej ekologicznych rozwiązań. W Suszu działa już specjalistyczne laboratorium badawczo-rozwojowe, którego budowę dofinansował NCBR kwotą 13 mln zł. Dzięki niemu portfolio Grupy INCO, liczące dziś blisko 1700 produktów w 30 kategoriach, systematycznie się poszerza.

„Ekspansja zagraniczna Grupy INCO również nabiera tempa. W 2024 roku eksport wzrósł o 31% w ujęciu rocznym i stanowi obecnie 12% przychodów spółki. Grupa INCO jest obecna na ponad 20 rynkach: od Niemiec i Wielkiej Brytanii po USA, Kanadę, Wietnam i kraje skandynawskie. Niedawno dołączyły do nich Mongolia i Korea Południowa. Rosnące zainteresowanie zachodnioeuropejskich kontrahentów sprzyja dalszej ekspansji, szczególnie w obliczu ograniczeń produkcji przez niemieckie koncerny chemiczne” – czytamy dalej w materiale.

Spółka przekazała także, że rok 2025 to także historycznie największe inwestycje marketingowe, bo 20% wszystkich nakładów inwestycyjnych przeznaczonych zostanie na reklamę i promocję. To największa dotychczas tak intensywna kampania obejmująca telewizję, radio, internet, działania trade marketingowe oraz współpracę z influencerami. Tymi inwestycjami objęte są zarówno produkty chemii gospodarczej, jak i nawozy ogrodnicze.

Grupa INCO to jeden z bardziej znanych polskich producentów chemii gospodarczej, nawozów ogrodniczych i opakowań z tworzyw sztucznych, który działa również na rynku nieruchomości. Spółka została założona w 1947 roku i reprezentuje wyłącznie rodzimy kapitał prywatny. W zakładach zlokalizowanych w Górze Kalwarii, Suszu, Izabelinie, Koniecpolu i Borowie, zatrudnia ponad 700 osób. Spółka jest właścicielem wielu popularnych marek takich jak Ludwik, który w tym roku obchodzi 60. urodziny, oraz Biostar Cleaning Products, Buwi, Florovit czy Azofoska.

Źródło: ISBnews