Nastąpił spadek odsetka przedsiębiorstw oczekujących negatywnego wpływu inflacji na kondycję ich firm – do 33% wobec 44% w IV kw. ub.r., wynika z badania Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL). Podobnie jak kwartał wcześniej, im większa firma, tym mniej obawia się negatywnego wpływu inflacji na swój biznes. Największy odsetek przedsiębiorców (48%), którzy obawiają się negatywnego wpływu inflacji na prowadzony biznes, występuje w HoReCa.

„Barometru EFL na I kwartał tego roku wynika, że 33% firm uważa, że kondycja ich biznesu w najbliższych miesiącach pogorszy się przez inflację. To o 11 pkt proc. mniej niż kwartał wcześniej i 14 pkt proc. mniej niż roku temu. Zdecydowanie rzadziej takie obawy mają średni przedsiębiorcy (20%) niż mikro i mali (po 37% wskazań). Najbardziej zagrożona inflacją czuje się HoReCa, choć i tutaj obawy słabną (48% vs. 62% w IV kwartale 2023 roku). Najmniej rosnących cen obawiają się przedsiębiorstwa transportowe (20%)” – czytamy w raporcie.

Na wysokim poziomie pozostaje odsetek przedsiębiorców przewidujących stagnację sytuacji (43% wobec 47% w IV kwartale 2023 roku). Większą poprawę „nastrojów inflacyjnych” zauważalne są w ujęciu rocznym – w I kwartale 2023 roku 48% firm obawiało się negatywnego wpływu inflacji na swoją działalność biznesową, podano także.

„Najmniej o swoją przyszłość – również podobnie jak kwartał wcześniej – obawiają się firmy transportowe, wśród których tylko 15% zapytanych boi się negatywnego wpływu rosnących cen na działalność. To o 14 pkt proc. mniej niż w IV kwartale 2023 roku. W budownictwie 30% firm obawia się inflacji (- 8 pkt proc.), w handlu 35% (-16 pkt proc.), w przemyśle 27% (-14 pkt proc.)” – czytamy dalej.

Główny odczyt Barometru EFL wzrósł o 2,1 pkt kw/kw do 52,5 pkt w I kw. br.

„Z danych GUS wynika, że w 2023 roku ceny wzrosły średnio o 11,4% w ujęciu rocznym, rok wcześniej średnioroczna inflacja wyniosła 14,4%. Był to pierwszy spadek tego wskaźnika od 2018 roku. Dlatego większość branż liczy, że najbliższe miesiące będą dla nich zdecydowanie lepsze i „tańsze”. W mniejszym stopniu ten optymizm podzielają restauratorzy i hotelarze, choć biorąc pod uwagę, że główną rolę odgrywają rosnące ceny żywności, nie ma się, co im dziwić” – podsumował prezes EFL Radosław Woźniak, cytowany w materiale.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 1 do 23 grudnia 2023 r.

Źródło: ISBnews