Infor tworzy nowe zespoły wspierające cyfrową transformację klientów we wrocławskim Center of Excellence. W 2021 wrocławski zespół powiększy się o 110 osób, podała firma.

„Znacząco, o 35 osób, wzrośnie liczba osób związanych z tworzeniem produktu Infor Workforce Management (oprogramowanie do harmonogramowania pracy pracowników). Kolejnych 40 pracowników zostanie zatrudnionych do zespołów odpowiedzialnych za rozwój dwóch kluczowych systemów ERP firmy: Infor LN i Infor M3. Planowane jest również zwiększenie zatrudnienia w obszarze Infor Managed Services (rozszerzone wsparcie IT), a także specjalistycznych zespołów zajmujących się m.in. analityką biznesową, sztuczną inteligencją oraz big data” – czytamy w komunikacie.

„Rozwiązania Infor pomogły klientom w trudnych czasach pandemii szybko i efektywnie dostosować się do nowej rzeczywistości poprzez transformację do świata cyfrowych usług i Przemysłu 4.0. Mamy ambitne plany, cały czas inwestujemy w najnowsze technologie i rozwijamy produkty w środowisku cloud. Te procesy będą wspierać pracownicy, których niebawem zatrudnimy w naszym Centrum we Wrocławiu” – powiedział dyrektor Center of Excellence, Infor Artur Sawicki, cytowany w komunikacie.

Jednym z produktów rozwijanych we Wrocławiu jest Infor Birst – platforma Business Intelligence służąca do gromadzenia danych i prowadzenia analiz biznesowych. Dzięki zastosowaniu w tym rozwiązaniu automatyzacji i uczenia maszynowego przedsiębiorstwa mogą lepiej zrozumieć dane i dzięki temu szybko podejmować prawidłowe decyzje, podano w informacji.

„Od kwietnia 2020 we Wrocławiu rozwijana jest innowacyjna platforma sztucznej inteligencji Infor Coleman. Pracuje nad nią ośmioosobowy zespół deweloperski. Infor Coleman pozwala przedsiębiorstwom korzystać w codziennych zastosowaniach biznesowych z przetwarzania języka naturalnego, inteligentnej automatyzacji, uczenia maszynowego i obsługi głosowej” – czytamy dalej.

W najbliższym czasie dołączy do zespołu 6 osób, które będą rozwijać platformę data lake. Narzędzie to gromadzi wszystkie dane w firmie – niezależnie od tego, czy są generowane przez różne aplikacje, osoby czy infrastrukturę IoT – w jednym miejscu, w chmurze. Dzięki temu zapewniona jest swobodna i szybka wymiana informacji pomiędzy różnymi systemami i aplikacjami, dodano również.

„Od początku 2019 roku rozwijany jest także we Wrocławiu zespół projektantów Infor Design (wcześniej pod nazwą: Hook & Loop), który kompleksowo odpowiada za doświadczenie użytkownika (UX) produktów Infor. Również ten zespół powiększy się o kolejnych 7 osób, które skupią się głównie na projektowaniu funkcjonalności zwiększających użyteczność (usability) kluczowych systemów ERP: Infor LN i Infor M3” – wskazano również.

Center of Excellence firmy Infor zostało otwarte w kwietniu 2016 roku we Wrocławiu. Zespół liczy obecnie 340 pracowników, w tym 70 pracowników rozwijających produkty. Zajmują się najbardziej innowacyjnymi obszarami, w tym m.in. sztuczną inteligencją, big data oraz machine learning.

Infor to globalny lider specjalizowanego branżowo oprogramowania biznesowego w chmurze. Aplikacje biznesowe o znaczeniu krytycznym są dostarczane 67.000 klientom w ponad 175 krajach.

Źródło: ISBnews