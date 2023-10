PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały ze spółką Infrakol umowę o wartości 262,7 mln zł na zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji linii kolejowej Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój, podał zarządca infrastruktury kolejowej. Inwestycja realizowana jest z programu Kolej+ do 2029 r. Zakończenie wszystkich prac zaplanowane jest w 2026 r.

„Remont linii Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój włączy powiat złotoryjski do sieci kolejowej. Trasa, wykorzystywana obecnie wyłącznie w ruchu towarowym, po ok. 20 latach zostanie ponownie przystosowana do połączeń pasażerskich” – czytamy w komunikacie.

Zrewitalizowana linia nr 284 Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój zapewni przejazdy z prędkością do 120 km/h. Dla sprawnych przejazdów na ponad 24 km szlaku wymieniony będzie tor i zmodernizowana sieć trakcyjna. Szacuje się, że czas przejazdu ze Złotoryi do Wrocławia zajmie ok. 1 godz. 10 min, a ze Złotoryi do Legnicy ok.17 minut. Mieszkańcy Legnicy wsiądą do pociągów z nowego przystanku – Legnica Zachodnia, podano także.

Z Programu Kolej+ do realizacji w województwie dolnośląskim zakwalifikowano 3 projekty. W ramach tych inwestycji, oprócz rewitalizacji linii kolejowej Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój, zaplanowano prace na linii Legnica – Środa Śląska – Wrocław (projekt „Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław”) oraz rewitalizację trasy Zgorzelec – Bogatynia, przypomniano.

Program Kolej+ zaplanowano do realizacji do 2029 r. Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego.

Źródło: ISBnews