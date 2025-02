Elektromobilność stała się nieodłącznym elementem zrównoważonego transportu. Według raportu PSNM, pod koniec 2024 roku po polskich drogach jeździło 141 455 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. O 20% wzrosła liczba nowo zarejestrowanych samochodów osobowych z napędem elektrycznym porównując rok 2024 z 2023. To zdecydowanie zwiększa zapotrzebowanie na infrastrukturę ładowania. Jednymi z miejsc, które muszą odpowiedzieć na potrzebny użytkowników elektryków są hotele.

Odgrywają one jedną z kluczowych ról w rozwoju ekosystemu elektromobilności. Najnowsze dane pokazują, że 65% Polaków wybierających się na zimowe ferie, dotrze do miejsca wypoczynku samochodem. Część z nich będą stanowić elektryki, dlatego hotele powinny zapewniać dogodne możliwości ładowania pojazdu swoim gościom. W całym procesie, niezbędni są operatorzy stacji ładowania, tacy jak NOXO Energy, operator stacji ładowania AC do hoteli.

Elektromobilność a branża hotelarska

Elektromobilność nie jest już wyłącznie domeną entuzjastów nowoczesnych technologii. To globalny trend, który zmienia sposób podróżowania i użytkowania pojazdów. Liczba samochodów elektrycznych na drogach rośnie w równym tempie, co pokazują ogólnodostępne dane.

– Coraz więcej osób podróżuje pojazdami elektrycznymi i oczekuje możliwości ich wygodnego ładowania, zwłaszcza podczas pobytów w hotelach – mówi Jakub Bańkowski, Członek Zarządu NOXO ENERGY. – Hotele, które wdrażają stacje ładowania, nie tylko wpisują się w globalny trend zrównoważonego rozwoju, ale zyskują nowych klientów, dla których dostępność stacji ładowania jest głównym czynnikiem wyboru danego obiektu.

Korzyści dla hoteli i ich gości

Inwestowanie w stacje ładowania pojazdów elektrycznych to istotny krok dla każdego hotelu, który chce być konkurencyjny na rynku. Goście oczekują możliwości naładowania swojego samochodu podczas pobytu, co zwiększa komfort ich podróży.

Dla hoteli jest to również szansa na zwiększenie przychodów. Inwestycja przyczynia się do poprawy wizerunku hotelu jako ekologicznego i nowoczesnego miejsca, które dba o różne potrzeby współczesnych podróżnych. – Z naszych licznych obserwacji wynika, że obiekty oferujące stacje ładowania mają realną przewagę konkurencyjną – dodaje Paweł Włudyga, Członek Zarządu NOXO ENERGY.

Dlaczego ładowarki AC?

Hotele najczęściej decydują się na instalację ładowarek AC, które są lepiej dostosowane do specyfiki ich działalności. – Goście, którzy zatrzymują się na noc lub dłużej, mogą spokojnie naładować swoje pojazdy bez potrzeby korzystania z szybkich ładowarek DC, ponieważ mają na to czas. To mniejsze obciążenie dla samochodu i niemała oszczędność – tłumaczy Jakub Bańkowski, Członek Zarządu NOXO ENERGY.

Wyzwania i przyszłość elektromobilności w hotelarstwie

Instalacja stacji ładowania wiąże się z pewnymi wyzwaniami, takimi jak dostosowanie istniejącej infrastruktury elektrycznej czy zarządzanie zużyciem energii. Eksperci podkreślają jednak, że korzyści znacznie przewyższają ewentualne trudności. Technologia stale się rozwija, a koszty inwestycji maleją. Wkrótce każdy hotel, który chce nadążyć za postępem, będzie musiał posiadać rozwiązania dla elektromobilności.

Inwestowanie w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych to kluczowy element strategii rozwoju hoteli. To nie tylko sposób na przyciągnięcie nowych klientów, ale także na budowanie nowoczesnego, ekologicznego wizerunku. Warto sprawdzić, jakie rozwiązania będą najlepsze dla danego obiektu hotelowego i wdrożyć je, korzystając z pomocy specjalistów, tym samym przyczyniając się do dalszego rozwoju elektromobilności w branży hotelarskiej.

Źródło: Spółka