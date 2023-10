ING Bank Śląski wprowadził do oferty dla firm kredyty obrotowe w rachunku bieżącym i pożyczkę na dowolny cel oparte o wskaźnik WIRON, podał bank.

„ING Bank Śląski udostępnił finansowanie oparte o wskaźnik WIRON dla kolejnej grupy klientów. Od teraz spółki – niezależnie od formy prowadzonej księgowości oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o pełną księgowość mogą skorzystać z takich kredytów. Oferta obejmuje kredyt obrotowy w rachunku bieżącym oraz pożyczkę na dowolny cel i dotyczy łącznego kredytowania w kwocie nie większej niż 400 000 zł” – czytamy w komunikacie.

W związku z konstrukcją oprocentowania zmiennego WIRON, oprocentowanie kredytu w rachunku bankowym będzie zmieniać się codziennie, a odsetki będą pobierane miesięcznie. W przypadku pożyczki oprocentowanie zmienne będzie oparte o WIRON 1M Stopa Składana. Oznacza to, że harmonogram spłaty będzie zmieniał się co miesiąc uwzględniając zmieniającą się wysokość wskaźnika. Przekładać się to będzie na inną wysokość rat pożyczki w każdym miesiącu, podano.

Decyzje kredytowe wydane przed wprowadzeniem do oferty wskaźnika WIRON, procesowane będą bez zmian tzn. decyzja będzie wydana w oparciu o WIBOR i na tym wskaźniku oparte będzie oprocentowanie w umowie, podkreślono.

W sierpniu ING udostępnił ofertę finansowania opartą o wskaźnik WIRON dla przedsiębiorców i wspólnot mieszkaniowych, a w czerwcu w ofercie banku pojawiły się kredyty hipoteczne dla klientów indywidualnych oparte o ten wskaźnik.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 217,27 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews