ING Bank Śląski chce być polskim „numerem 1” w faktoringu i trzecim największym graczem na rynku leasingu w Polsce, poinformował wiceprezes Marcin Kościński. Od końca roku działalność banku w tych obszarach będzie funkcjonować pod łatwiejszymi do skojarzenia markami, odpowiednio ING Faktoring i ING Leasing.

„Jeśli chodzi o firmę faktoringową, to tutaj jesteśmy bardzo wysoko, jesteśmy firmą nr 3 […], ze zmniejszającą się różnicą do miejsc 2. i 1. Jesteśmy bardzo dobrzy i w średnich, i w dużych [firmach], i w mikrofaktoringu. Mamy najwięcej klientów faktoringowych na rynku. Tu będziemy mieli kilka ambicji. Po pierwsze, w tych małych klientach chcemy zwiększyć nasze zaangażowanie 10-krotnie. Wierzymy, że dla przedsiębiorców i małych firm to jest przyszłość, to jest coś, z czego małe firmy będą korzystały. To jest najprostsza forma finansowania i najłatwiej dostępna. Zapewnimy integrację z nowym pomysłem KSeF, który wchodzi dla wszystkich firm w przyszłym roku” – powiedział Kościński podczas prezentacji strategii banku.

„Cel jest ambitny i jasny – z miejsca nr 3 będziemy nr 1 we wszystkich kategoriach, nie tylko pod względem liczby klientów, ale także obrotów. Chcemy być firmą faktoringową nr 1 na polskim rynku” – podkreślił wiceprezes.

Zapowiedział też, że w działalności leasingowej bank chce „w najbliższych latach zrobić kompletnie nową jakość”.

„Rozpoczynamy od tego, że od stycznia kompletnie zmieniamy proces dla istniejących klientów Grupy – czyli ok. 0,5 mln klientów leasingowych – […] z decyzją w ciągu kilku-kilkunastu minut do wysokich kwot kilkuset tysięcy złotych” – powiedział Kościński

„Nasza spółka leasingowa, sumując tę wysoką pozycję w średnich-dużych firmach i niską w małych, jest w tej chwili firmą nr 7 na rynku, licząc nową produkcję. Chcemy, żeby w ciągu 5 lat była firmą nr 3 na rynku, i jednocześnie zwiększymy nasz udział w rynku JDG-ów, czyli przedsiębiorców pięciokrotnie – z obecnego 1% do 5% w tej perspektywie 5 lat. Te 5% to się wydaje niezbyt dużo, ale to jest dominująca część polskiego rynku, więc z naszej perspektywy to jest bardzo ambitny cel” – wyjaśnił wiceprezes.

Dziś ING Bank Śląski przyjął nową strategię zatytułowaną „ING. W rytmie życia”, która zakłada m.in. osiągnięcie ok. 19% skorygowanego wskaźnika ROE w długim terminie oraz – w perspektywie 2035 roku – wzrost liczby klientów do ponad 7,5 mln i co najmniej dwukrotne zwiększenie wartości portfela kredytowego oraz bazy depozytowej, przy jeszcze bardziej dynamicznej ekspansji w segmencie rozwiązań inwestycyjnych i leasingu.

W strategii bank chce stać się w Polsce najbardziej lubianym (Most loved), najbardziej wpływowym (Most impactful) oraz najbardziej cenionym (Most valued) bankiem zarówno dla klientów detalicznych, jak i korporacyjnych.

Celem strategii jest wzmocnienie pozycji banku na rynku i odpowiedź na kluczowe zmiany w jego otoczeniu: demograficzne, społeczne, gospodarcze i technologiczne. Główne filary strategii to intensywny rozwój oferty w obszarze produktów inwestycyjnych, oszczędnościowych, emerytalnych, Private Banking oraz kredytów. Kluczowe znaczenie w realizacji celów banku odegrają nowoczesne technologie oraz sztuczna inteligencja, wymienił ING BSK.

W przypadku ambicji biznesowych bank przyjął perspektywę 2035 roku. Bank realizując strategię, będzie koncentrować się na 5 priorytetach:

– Wzrost liczby nowych klientów. Bank planuje osiągnąć poziom przekraczający 7,5 mln klientów w porównaniu z 5,1 mln w 2024 roku, w tym liczba klientów indywidualnych ma wzrosnąć do ponad 6,6 mln z 4,6 mln w 2024 roku, liczba klientów Private Banking ma osiągnąć poziom ponad 50 tys. w porównaniu z 15 tys. w 2024 roku, a liczba klientów segmentu korporacyjnego ma wzrosnąć do ponad 800 tys. z 573 tys. w 2024 roku. Wzrost ma być realizowany w oparciu o najwyższe standardy jakości i efektywności.

– Inwestycje, emerytury oraz oszczędności. W produktach inwestycyjno-emerytalnych w segmencie detalicznym bank zakłada wzrost swojego udziału rynkowego do ponad 12% z 6% w 2024 roku oraz zwiększenie liczby klientów posiadających inwestycje do 1 mln (z poziomu 334 tys. w 2024 roku). ING chce osiągnąć ponad dwukrotny wzrost wartości depozytów detalicznych (z poziomu 126 mld zł w 2024 roku) oraz około dwukrotny wzrost depozytów korporacyjnych (w porównaniu z 92 mld zł w 2024 roku).

– Zwiększenie akcji kredytowej. W kredytach hipotecznych bank zamierza osiągnąć około 2,5-krotny wzrost wolumenu, z poziomu 61 mld zł w 2024 roku. Zakłada również wzrost udziału rynkowego w kredytach konsumenckich do ponad 8%, z niecałych 5% w 2024 roku. ING chce osiągnąć ponad dwukrotny wzrost wartości kredytów korporacyjnych z poziomu 96 mld zł w 2024 roku. W leasingu dla przedsiębiorstw zakłada wzrost udziału w rynku do 5% z 1% w 2024 roku.

– Rozwój nowoczesnej oferty produktowej. Bank planuje wprowadzenie innowacyjnych usług dodatkowych, w tym modelu subskrypcyjnego.

– Wygodna bankowość dla klientów. Bank chce osiągnąć ten cel w oparciu o najlepszą na rynku aplikację mobilną (najwyższe noty w AppStore i Google Play), umocnioną pozycję lidera w NPS (Net Promoter Score) dla klientów detalicznych i klientów korporacyjnych, nowoczesne voiceboty i chatboty oraz wysoki 95% poziom automatyzacji procesów (80% obecnie), wraz z 99% poziomem jakości i terminowości w obsłudze kluczowych procesów operacyjnych.

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce. Świadczy pełen zakres usług i produktów finansowych dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 260,36 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews