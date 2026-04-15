Spółka ING Lease (Polska) zmienia nazwę na ING Leasing, podał ING Bank Śląski. Zmiana nazwy to element strategii ING, która koncentruje się na prostocie produktów i komunikacji oraz dalszej cyfryzacji procesów.

„Zmiana nazwy na ING Leasing to naturalny etap rozwoju naszej organizacji. Chcemy być bliżej klientów i komunikować się prostym, zrozumiałym językiem. Od lat upraszczamy procesy leasingowe, dlatego bardziej przyjazna nazwa jest konsekwentnym krokiem. Rozwijamy rozwiązania online, dzięki którym klienci mogą przejść cały proces zdalnie – od wniosku po podpisanie umowy – bez zbędnych formalności. Koncentrujemy się na doświadczeniach klienta, a nowa nazwa ułatwi rozpoznawalność marki i komunikację” – powiedziała prezes ING Leasing Magdalena Ciechomska-Barczak, cytowana w komunikacie.

Zmiana nazwy ma charakter wizerunkowy i nie wpływa na dotychczasowe umowy, relacje z klientami ani na zakres działalności spółki.

ING Leasing finansuje inwestycje firm w ramach leasingu m.in. samochodów osobowych i ciężarowych, maszyn i urządzeń oraz nieruchomości. Spółka rozwija także rozwiązania cyfrowe, które upraszczają proces leasingowy.

