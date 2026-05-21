ING Bank Śląski udostępnił dla klientów firmowych możliwość wysyłki karty płatniczej do Paczkomatów InPost, podał bank. Wysyłka kart do Paczkomatów dotyczy karty zamówionej w aplikacji Moje ING i ING Business oraz w procesie otwarcia pierwszego konta firmowego dla spółek i klientów korporacyjnych.

Dotychczas klient miał możliwość wyboru dostawy Pocztą Polską lub kurierem. Dodanie nowego kanału dystrybucji kart dla firm ułatwia dostęp do produktu, podano.

„W bankowości firmowej klienci oczekują dziś takiej samej szybkości i przejrzystości jak w e-commerce. Dlatego już jakiś czas temu wprowadziliśmy karty wirtualne, gotowe do użycia natychmiast po zamówieniu, a dla tych, którzy jednak potrzebują karty fizycznej – uruchamiamy teraz możliwość jej odbioru w Paczkomat InPost. Dzięki temu klient ma pełną informację, gdzie znajduje się jego karta i w jakim czasie może się spodziewać jej odbioru” – powiedziała dyrektor odpowiedzialna za Cash Management w ING Banku Śląskim Izabela Całusińska, cytowana w komunikacie.

Z nowego kanału dystrybucji mogą aktualnie korzystać istniejący klienci ING oraz spółki i korporacje otwierający swój pierwszy rachunek. Niebawem będzie on udostępniony także w procesie otwierania konta dla jednoosobowych działalności gospodarczych obsługiwanych w Moim ING.

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce. Świadczy pełen zakres usług i produktów finansowych dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 282,02 mld zł na koniec 2025 r.

