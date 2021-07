innogy Stoen Operator we współpracy z miastem Gdynia rozpoczął budowę sieci stacji ładowania w tym mieście, podała spółka. Dwie stacje już uruchomiono, kolejna zacznie działać w najbliższych tygodniach, a docelowo w Gdyni ma powstać 12 stacji ładowania do końca 2022 roku.

Nowe ładowarki dla aut elektrycznych stanęły już w dwóch miejscach: na Skwerze Arki Gdynia (obok Bulwaru Nadmorskiego) i w okolicach molo w Orłowie. Kolejny punkt zostanie uruchomiony w najbliższych tygodniach na skwerze Kościuszki. Docelowo innogy Polska chce zbudować w Gdyni 12 stacji ładowania, poinformowano.

„Mamy pierwsze w naszym mieście stacje innogy. Powstały kilka dni temu, ale właśnie w tej chwili są podłączane do systemu i od teraz można z nich korzystać. To kolejny etap rozwijania elektromobilności i lokowania stacji ładowania samochodów elektrycznych w miejscach, które przyciągają turystów i mieszkańców ze względu na swoją atrakcyjność. Myślę, że to będą jedne z bardziej popularnych punktów. To dobry pomysł, żeby przyjechać na spacer w pięknym miejscu i wykorzystać ten czas, aby podładować swój samochód. Warto dodać, że naładowanie baterii do poziomu około 80% zajmie mniej więcej trzy godziny” – powiedziała wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała, cytowana w komunikacie.

W ciągu najbliższych tygodni zostanie uruchomiona kolejna stacja. Pojawi się ona na skwerze Kościuszki, niedaleko miejsca, w którym cumuje ORP „Błyskawica”. innogy Polska chce zbudować w sumie 12 ogólnodostępnych stacji, czyli 24 punkty ładowania samochodów elektrycznych w Gdyni. Cała sieć ma być gotowa w 2022 roku, podano również.

„innogy Polska już od wielu lat bierze udział w rozwoju elektromobilności w Polsce. Dotychczas byliśmy widoczni przede wszystkim w Warszawie, ze względu na publiczną sieć ładowania w stolicy, ale także elektryczny car-sharing innogy go! Teraz cieszymy się, że poszerzamy nasze działania o nowy rejon, czyli o Gdynię. Jest to dla nas bardzo ważny ruch. Urząd Miasta Gdyni wyznaczył 44 lokalizacje, gdzie miałaby powstać infrastruktura do ładowania samochodów elektrycznych. My zagospodarujemy 12 z tych miejsc. Zaczynamy od skweru Arki Gdynia i okolic molo w Orłowie. Za chwilę powstanie też stacja przy skwerze Kościuszki. Być może będziemy rozwijać tę sieć jeszcze bardziej. To, na czym nam zależy, to przede wszystkim popularyzacja elektromobilności i taka dostępność punktów ładowania, aby użytkowanie samochodów elektrycznych było tak samo wygodne, jak samochodów spalinowych” – dodał head of e-mobility innogy Polska Andrzej Popławski.

Budowa sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych w Gdyni jest realizowana we współpracy z ING Bankiem Śląskim.

„Troska o środowisko naturalne to jeden z priorytetów naszej działalności biznesowej, a rozwój elektromobilności niewątpliwie wpisuje się w ten obszar. Od samego początku byliśmy partnerem strategicznym usługi elektrycznego car-sharingu, dlatego nie mogło nas zabraknąć i przy tym projekcie. Głęboko wierzymy, że wspierając rozbudowę infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych, przyczyniamy się do rozwoju, a jednocześnie upowszechniania elektromobilności w Polsce” – podsumowała wiceprezes ING Banku Śląskiego Joanna Erdman.

Największymi firmami należącymi do innogy w Polsce są innogy Polska odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię ok. 1 mln klientów oraz firma innogy Stoen Operator, zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną.

Źródło: ISBnews