Innova Capital kupi część udziałów w Bielenda Kosmetyki Sp. z o.o. sp. k. od obecnych właścicieli oraz wesprze spółkę w sfinansowaniu transakcji nabycia polskiego portfela marek kosmetycznych od Orkla Group, poinformował fundusz. Transakcja wymaga zatwierdzenia przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

„Współpraca z jedną z najbardziej uznanych i najszybciej rosnących polskich firm kosmetycznych, jaką jest Bielenda Kosmetyki, przy procesie przejęcia marek Soraya i Dermika jest dla nas niewątpliwie powodem do satysfakcji. Wszystkie brandy grupy Bielenda mają świetne perspektywy, a transakcja cementuje pozycję Bielendy jako jednego z wiodących pomiotów polskiego rynku kosmetycznego” – powiedział senior partner w Innova Capital Leszek Muzyczyszyn cytowany w komunikacie.

„Jesteśmy przekonani, że obecna akwizycja wpłynie na przyspieszenie wzrostu wartości firmy. Jesteśmy jednym z najpoważniejszych polskich graczy na rynku beauty w Polsce, a obecny ruch niewątpliwie wzmocni naszą pozycję, nie tylko pod kątem skali działania i udziałów rynkowych, ale również efektywności operacyjnej grupy”- dodał prezes Bielenda Kosmetyki Marek Bielenda, cytowany w komunikacie.

Bielenda Kosmetyki to jeden z wiodących podmiotów na polskim rynku kosmetycznym, plasujący się na wysokim miejscu wśród rodzimych producentów kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Po włączeniu do swojego portfela dwóch rozpoznawalnych wśród polskich klientów marek Orkla Group – Soraya i Dermika – Bielenda dodatkowo wzmocni swoją pozycję w tym segmencie rynku. Konsolidacja umożliwi stworzenie wiodącej grupy kosmetycznej na polskim rynku, dobrze zdywersyfikowanej pod kątem docelowych grup klientów, kanałów sprzedaży i segmentów cenowych. Połączona grupa generuje łączne przychody powyżej 200 mln zł rocznie, ze znacznym potencjałem dalszego dynamicznego wzrostu w Polsce i na rynkach zagranicznych, podano także.

„Soraya i Dermika, znane marki kosmetyków do pielęgnacji skóry, są doceniane przez polskich konsumentów za jakość i innowacyjność. Cieszymy się, że te marki będą nadal funkcjonować w ramach grupy Bielenda, która koncentruje się na segmencie beauty i pielęgnacji skóry. Transakcja jest elementem strategii Orkla polegającej na koncentracji zasobów grupy na priorytetowych obszarach rozwoju” – powiedział prezes Orkla Care Atle Vidar Nagel Johansen, cytowany w komunikacie.

Innova Capital jest jednym z wiodących funduszy private equity w Europie Środkowej inwestujących w spółki, należące do segmentu średnich przedsiębiorstw. Od początku prowadzenia swojej działalności (tj. od roku 1994) do chwili obecnej Innova Capital zainwestowała blisko ok. 900 mln euro w ponad 50 spółek prowadzących działalność w 10 krajach regionu.

Źródło: ISBnews