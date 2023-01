InPost dostarczył w ubiegłym roku 29,94 mln przesyłek przy wykorzystaniu zeroemisyjnej floty samochodów elektrycznych. Na koniec 2022 r. po polskich drogach poruszało się 463 takich pojazdów z logo InPost, które pokonały w ub.r. łącznie prawie 8 mln km, podała spółka.

„Jako lider w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań logistycznych dla e-commerce w Polsce i Europie, doskonale zdajemy sobie sprawę, że kwestia wdrożenia neutralnej środowiskowo formy dostawy musi mieć najwyższy priorytet. […] Aktualnie w naszej flocie posiadamy 463 elektryczne auta dostawcze, a do końca tego roku zamierzamy podwoić ich liczbę. Poszerzanie e-floty to nie jedyne działanie, które sprzyja zielonej transformacji w logistyce. W naszych oddziałach regularnie wdrażamy rozwiązania przyjazne naszej planecie jak chociażby instalujemy sieć ładowarek do aut elektrycznych. Już dziś w 30 naszych oddziałach zamontowanych jest 401 punktów ładowania. Staramy się również wprowadzać inne usługi, jak Ekozwroty, czy nadawanie paczek bez potrzeby drukowania etykiety, które naszym klientom pozwalają żyć bardziej ekologicznie. Na uwagę zasługuje również program InPost Green City. W ramach tej inicjatywy wspólnie z włodarzami polskich miast podejmujemy systematycznie nowe działania, które pomagają w zielonej transformacji lokalnym społecznościom” – powiedział dyrektor działu innowacji logistycznej Sebastian Anioł, cytowany w komunikacie.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Źródło: ISBnews