Grupa InPost w ramach strategicznego partnerstwa z Austrian Post umożliwi polskim sprzedawcom i właścicielom biznesów e-commerce wysyłkę paczek do Austrii i na Węgry, podała spółka. Dzięki tej współpracy firmy z tego sektora zyskują dostęp do milionów nowych odbiorców, a Grupa rozszerza swoją ofertę o kolejne kraje.

„Partnerstwo InPost z Austrian Post wprowadza jednolity standard obsługi, który znacznie upraszcza proces logistyczny. Dzięki wspólnej infrastrukturze i spójnemu systemowi śledzenia przesyłek klienci mogą cieszyć się pełną transparentnością na każdym etapie dostawy. Paczki będą posiadać jedną etykietę i jeden numer trackingowy, co eliminuje zbędne komplikacje. Dodatkowo klienci biznesowi zyskują elastyczność w wyborze formy nadania, mogąc skorzystać z usług kuriera, maszyn paczkowych czy punktów nadawczych. Dostawa przesyłek z Polski do Austrii i Węgier będzie się odbywać w terminie do 3 dni roboczych” – czytamy w komunikacie.

Dostawy w Austrii realizowane są poprzez automaty paczkowe oraz dostawę kurierską, natomiast na Węgrzech (w pierwszej fazie wdrożenia) dostępne są dostawy do drzwi z planami rozszerzenia o maszyny paczkowe w późniejszym etapie.

„Partnerstwo z Austrian Post to kolejny ważny krok w realizacji naszej strategii międzynarodowej ekspansji. Jesteśmy przekonani, że ta współpraca otworzy przed polskimi przedsiębiorcami zupełnie nowe możliwości w obszarze e-commerce, umożliwiając im skuteczne dotarcie do klientów w Austrii i na Węgrzech. Dzięki synergii naszych kompetencji logistycznych i rozbudowanej sieci Austrian Post, zapewniamy szybkie, wygodne i transparentne dostawy, które są kluczowe dla sukcesu w handlu elektronicznym. Naszym celem jest bycie partnerem dla biznesu, który chce rosnąć i skalować swoją działalność poza granice Polski z Grupą InPost” – powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w materiale.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Źródło: ISBnews