InPost gwarantuje dostawę przesyłek przed Świętami Bożego Narodzenia – warunkiem jest nadanie przesyłki przez sprzedawcę do poniedziałku 21 grudnia włącznie, podała spółka.

„To dla nas historyczny rok – zarówno pod względem wolumenów przesyłek, jak i rozwoju naszej infrastruktury. Teraz, w szczycie przedświątecznym, uzupełniamy przesyłki w Paczkomatach nawet kilka razy dziennie. Jesteśmy w stanie pełnej mobilizacji i mimo że punktowo notowaliśmy przeciążenie sieci – to jako całość funkcjonuje ona bardzo dobrze. Dlatego chcemy dać naszym klientom gwarancję, której nie zapewnia nikt na rynku. Nie wystarczy jednak sam zakup do dnia 21 grudnia – warunkiem dostawy jeszcze przed Wigilią jest, aby przesyłka została przez sprzedawcę nadana w sieci InPost do 21 grudnia włącznie” – powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce.

Źródło: ISBnews