InPost liczy, że prowadzone zmiany w przejętej w ub.r. firmie Yodel w Wielkiej Brytanii przestaną obciążać rentowność Grupy w III kw. 2026 r., osiągając break-even, a w IV kw. będzie już delikatnie rentowna, poinformowała Gabriela Burdach, dyrektor biura IR InPost.

„Podaliśmy w prognozie, że spodziewamy się, iż marża w UK odbije w tym roku i będzie wynosiła średnio jednocyfrowy procent, co oznacza, że pod koniec roku powinniśmy być już rentowni – pewnie w III kw. break-even i spodziewamy się jakiejś delikatnej rentowności w IV kw.” – powiedziała Gabriela Burdach podczas wideokonferencji.

InPost zanotował 3,86 mld zł przychodów (wzrost o 31% r/r) oraz 902,2 mln zł skorygowanego zysku EBITDA w I kw. 2026 r., co oznacza spadek o 4% r/r – wzrost zysku w Polsce (+7% r/r) i Eurozone (+28% r/r) został z nadwyżką skompensowany przez trwającą transformację segmentu brytyjskiego. Liczba urządzeń Paczkomat wzrosła o 30% do 64 680 maszyn, wolumen przesyłek wyniósł 359 mln (wzrost o 32% r/r), a nakłady inwestycyjne wyniosły 360 mln zł (+6% r/r).

