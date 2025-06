Grupa InPost rozbudowała swoją sieć maszyn Paczkomat do ponad 10 tys. urządzeń w Wlk. Brytanii i 8 tys. we Francji, podała spółka. Łącznie z punktami PUDO, w Wlk. Brytanii sieć InPost liczy 16 tys. lokalizacji, a we Francji ponad 17 tys.

„Obecnie nasza sieć liczy ponad 50 tys. maszyn Paczkomat w 9 krajach. We Francji ma 8 tys. urządzeń, a łącznie z punktami PUDO ponad 17 tys. Równie ważnym rynkiem o wysokiej dynamice wzrostu jest Wielka Brytania, gdzie obecnie mamy łącznie 16 tys. punktów – w tym 10 tys. maszyn Paczkomat. Jesteśmy dumni z pozycji wiodącej paneuropejskiej sieci OOH i zamierzamy kontynuować naszą dynamiczną ekspansję. Model logistyczny InPost zrewolucjonizował rynek dostaw w Polsce, a teraz umacniamy naszą pozycję w całej Europie” – powiedział założyciel i CEO Grupy InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

We Francji Grupa InPost, działająca pod marką Mondial Relay, z 8 tysiącami maszyn Paczkomat stała się liderem rynku. W Wielkiej Brytanii, rynku o największym potencjale e-commerce w Europie, InPost zajmuje dziś 3. miejsce wśród niezależnych operatorów logistycznych e-commerce, podano także.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Źródło: ISBnews